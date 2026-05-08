Российский рынок шоколада столкнулся с заметным охлаждением спроса, а крупнейшие производители начали перестраивать бизнес под новые экономические условия. Холдинг «Объединенные кондитеры», выпускающий продукцию под брендами «Аленка», «Бабаевский», «Рот Фронт», «Коровка» и «Тульский пряник», уже сократил тысячи сотрудников и готовится повышать цены на часть ассортимента.

Причиной стали рост себестоимости, удорожание сырья и снижение рентабельности производства. Согласно финансовой отчетности, число сотрудников управляющей компании в 2025 году снизилась сразу на 24% — до 2793 человек.

Оптимизация затронула не только головную структуру, но и крупнейшие фабрики группы. Источники на рынке утверждают, что компания начала антикризисную программу, чтобы сократить расходы и адаптироваться к изменившемуся спросу.

Сильнее всего изменения затронули фабрику «Рот Фронт», где штат за год сократился примерно на четверть — до 2128 человек. При этом предприятие параллельно проводило закрытие части производственных участков: расходы на выплаты сотрудникам закрытых цехов выросли почти в 15 раз и превысили 56 млн руб. Несмотря на рост выручки до 27 млрд руб., фабрика закончила год с убытком, хотя его размер удалось сократить почти втрое.

На «Красном Октябре» число сотрудников уменьшилось на 9%, а на концерне «Бабаевский» — на 10%. Обе фабрики смогли улучшить финансовые показатели, однако прибыльность бизнеса остается низкой. В группе рассчитывают вернуть прежнюю рентабельность за счет повышения цен, сокращения издержек и увеличения доли более маржинальной продукции.

Ситуация на рынке шоколада остается сложной для всей отрасли. По данным аналитиков NTech, в 2025 году продажи шоколадных плиток в натуральном выражении сократились на 15%. Покупатели стали реже класть шоколад в корзину из-за роста цен, однако в денежном выражении рынок продолжил расти — производители компенсируют снижение спроса удорожанием продукции.

По данным Росстата, средняя цена шоколада в рознице с начала 2026 года выросла примерно на 13%. Сейчас килограмм шоколада в магазинах стоит около 1600 руб. Средняя плитка весом 75–90 граммов подорожала почти на 18% за год и уже обходится покупателям примерно в 140 руб.

Одновременно производители продолжают сталкиваться с рекордно высокими ценами на сырье. Цены на какао-бобы на мировом рынке остаются высокими после нескольких неурожайных сезонов в странах Западной Африки — ключевом регионе производства какао. В начале мая цены на какао снова начали расти и превысили $3,6 тыс.

На этом фоне производители все активнее ищут способы сдержать рост затрат. Компании уменьшают вес плиток, меняют рецептуры и используют более дешевые ингредиенты. Например, классическая «Аленка» за последние годы уменьшилась со 100 до 75 граммов. Эксперты отмечают, что покупатели все чаще воспринимают подобные изменения как скрытое подорожание.

Рынок постепенно меняет и потребительские привычки. На фоне роста цен часть покупателей переходит на более дешевые сладости — мармелад, карамель и леденцы. Кроме того, потребители стали внимательнее относиться к составу продукции и чаще замечают попытки производителей удешевить рецептуры за счет замены ингредиентов.

Эксперты считают, что в 2026 году кондитерский рынок продолжит меняться. Крупные производители будут сокращать расходы, автоматизировать производство и пересматривать ассортимент, а цены на шоколад, вероятнее всего, продолжат расти вслед за стоимостью сырья и логистики.

