Крупнейшие российские маркетплейсы начали выходить на рынок инвестиций, где до сих пор доминировали банки, брокеры и управляющие компании. Ozon уже зарегистрировал несколько паевых фондов, «Яндекс» запустил собственный продукт вместе с партнером, а Wildberries рассматривает инвестиционные решения для пользователей своей экосистемы.

Выход в инвестиции стал продолжением финансовой стратегии онлайн-платформ. Если в начале 2022 года банки маркетплейсов находились далеко за пределами первой сотни крупнейших кредитных организаций, то к концу 2025 года все они вошли в топ-50. Активы Озон Банка достигли 638,8 млрд руб., Яндекс Банка — 320,7 млрд руб., Вайлдберриз Банка — 172,7 млрд руб. Темпы роста оказались в разы выше, чем у банковского сектора в целом.

Дальше всех в инвестиционном направлении продвинулся Ozon. Компания создала собственную управляющую структуру летом 2025 года, получила лицензию ЦБ в декабре, а весной 2026 года начала запускать фонды. В линейку вошли продукты, связанные с недвижимостью, денежным рынком, государственными облигациями, корпоративным долгом и индексом Московской биржи.

В коллективные инвестиции вышел и «Яндекс». Созданный вместе с «ВИМ Инвестициями» фонд денежного рынка собрал около 3 млрд руб. менее чем за два месяца после запуска. В Wildberries также заявили о планах развивать инвестиционные сервисы и рассматривают возможность размещения цифровых финансовых активов прямо в мобильном приложении.

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Участники рынка считают, что главное преимущество новых игроков — не инвестиционная экспертиза, а масштаб клиентской базы. Маркетплейсы ежедневно взаимодействуют с десятками миллионов пользователей и могут продвигать финансовые продукты через собственные приложения, программы лояльности, рекомендации и бонусные механики без больших затрат на привлечение клиентов.

При этом специалисты не ждут резкого перераспределения рынка. Большинство пользователей маркетплейсов пока не относятся к активным инвесторам, а опытные клиенты уже работают через банки, брокеров и крупные управляющие компании. Поэтому на первом этапе платформы, скорее всего, сосредоточатся на простых инструментах с понятной доходностью и низким уровнем риска.

Выход маркетплейсов может усилить конкуренцию на инвестиционном рынке. Эксперты допускают появление фондов с минимальными или нулевыми комиссиями, а также ускорение цифровой трансформации традиционных игроков. Это может повысить интерес частных инвесторов к ПИФам и другим инвестиционным инструментам.

Однако, чтобы закрепиться на рынке, онлайн-платформам придется решить более сложные задачи. Им нужно сформировать полноценную линейку продуктов, доказать качество управления активами и повысить финансовую грамотность клиентов. По оценке участников рынка, успех новых игроков в ближайшие годы будут определять доверие инвесторов и профессиональная экспертиза, а не только технологическая инфраструктура.

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