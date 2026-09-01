С начала 2026 года совокупная оценка состояний российских миллиардеров в Bloomberg Billionaires Index изменилась на $19,7 млрд в сторону снижения. При этом стоимость активов одних предпринимателей выросла, других — уменьшилась.

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Первую позицию среди россиян занимает Алексей Мордашов, основной акционер «Северстали». Bloomberg оценивает его состояние в $27,7 млрд. Вторым идет глава «Новатэка» Леонид Михельсон с $24,1 млрд. Далее расположились Владимир Потанин, президент «Норникеля», с $22,7 млрд, председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин ($22,5 млрд) и основатель ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов ($20,7 млрд).

При этом у двух лидеров российского списка с начала года сохраняется положительная динамика. К 1 августа состояние Мордашова увеличилось на $1,79 млрд и достигло $28,1 млрд. Капитал Михельсона за тот же период вырос на $1,48 млрд — до $25,2 млрд.

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Еще в начале июня совокупное состояние российских участников индекса оценивалось в $320,8 млрд. С начала года показатель тогда увеличился на $21,85 млрд. К 1 августа ситуация изменилась: общий капитал оказался на $5,02 млрд ниже уровня января.

Такая разница между оценками на разные даты связана с принципом формирования BBI. Bloomberg пересчитывает состояния ежедневно, а одним из основных факторов служит стоимость долей миллиардеров в публичных компаниях. Изменение котировок поэтому способно изменить оценку капитала независимо от того, совершал ли владелец сделки со своими активами.

В мировой части рейтинга BBI представлены 500 крупнейших состояний. В список входят 18 российских предпринимателей. Лидером остается Илон Маск, основатель Tesla и SpaceX, с капиталом $888 млрд. На втором месте сооснователь Google Ларри Пейдж ($291 млрд), на третьем — основатель Amazon Джефф Безос ($281 млрд). Далее следуют Сергей Брин, также сооснователь Google ($271 млрд), и глава Dell Technologies Майкл Делл ($232 млрд).

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