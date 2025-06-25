В России с начала года зафиксировано сокращение времени, которое пользователи проводят в интернете, подсчитали «Родная речь» и Mediascope. Общее медиапотребление снизилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом просмотр онлайн-видео упал более значительно — на 11%.

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Эксперты объясняют эту тенденцию несколькими факторами. После замедления работы YouTube в России произошел массовый отток пользователей с платформы — если в 2024 году месячная аудитория видеохостинга составляла 95 млн человек, то к марту 2025 года она сократилась до 28,9 млн.

Часть зрителей перешла на российские платформы, такие как «VK Видео», чья аудитория достигла 41,1 млн пользователей, а другая — сократила потребление видеоконтента в целом.

При этом локальные видеоплатформы, несмотря на активный рост, пока не могут полностью компенсировать потерю YouTube. Как отмечает директор по исследованиям ГК «Родная речь» Мария Петрова, замедление работы зарубежного видеосервиса привело не только к миграции аудитории, но и к общему снижению интереса к онлайн-видео.

Некоторые пользователи стали чаще обращаться к традиционным медиа, хотя телесмотрение также демонстрирует спад — с 206 минут в 2024 году до 193 минут в 2025-м.

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Особый интерес представляет изменение поведения разных групп зрителей. Например, сервис «Кинопоиск» зафиксировал двукратный рост детской аудитории после ухудшения доступности YouTube. Однако крупные отечественные платформы, включая «VK Видео» и Rutube, воздерживаются от публичных комментариев относительно динамики своей аудитории.

По мнению старшего PR-менеджера коммуникационного агентства PR Partner Ольги Ястребовой, текущие изменения на медиарынке носят структурный характер. Пользователи постепенно переключаются на российские платформы, где условия для создателей контента становятся более привлекательными.

Одновременно с этим новые технологии, такие как искусственный интеллект, меняют привычные модели поиска и потребления информации, что в перспективе может привести к дальнейшему перераспределению медиапотоков.

Эксперты сходятся во мнении, что в ближайшее время конкуренция за внимание пользователей будет только усиливаться. Российские платформы получают возможность занять освободившуюся нишу, но для сохранения аудитории им необходимо предлагать качественный контент и удобные сервисы, способные конкурировать с глобальными аналогами.

Как заявил председатель правления компании по продаже онлайн-видео и баннерной рекламы «Диджитал альянс» Александр Захаров на конференции в рамках ПМЭФ-25, Smart TV («Умные телевизоры»), установленные в более чем половине российских домохозяйств, становятся ведущим каналом видеорекламы с высоким возвратом инвестиций.