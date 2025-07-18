Анализ платежных данных за первые шесть месяцев 2025 года свидетельствует о существенной переориентации расходов российских потребителей.

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Согласно исследованию, проведенному платежным сервисом «ЮKassa», наиболее значительные траты пришлись на медицинские услуги, фитнес-индустрию и сервисы, связанные с улучшением качества жизни.

В некоторых категориях расходы выросли в полтора раза. Общая сумма платежей осталась на уровне конца 2024 года, но средний чек немного уменьшился — до 1,3 тыс. руб.

Эксперты отмечают, что рынок стал более конкурентным из-за роста числа онлайн-сервисов. Потребители теперь реже покупают новые вещи, предпочитая ремонтировать и поддерживать то, что уже есть.

Например, сильно вырос спрос на автозапчасти — менять машину стало сложнее, а выбор новых моделей сократился. То же самое происходит в сфере здоровья: люди готовы вкладываться в профилактику, понимая, что это поможет легче переносить экономические трудности.

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Особенно заметно выросли траты на спорт. Доходы фитнес-клубов увеличились на 43%, а средний чек превысил 5,5 тыс. руб. Популярность набрал и спортивный туризм — базы отдыха стали зарабатывать в три раза больше, а средняя стоимость путевки достигла 25 тыс. руб.

После ухода зарубежных сервисов знакомств их место начали занимать российские аналоги. Эти платформы активно развиваются и предлагают недорогие подписки — около 400–500 руб. в месяц. Для тех, кто работает удаленно, такие сервисы часто становятся основным способом заводить новые знакомства.

В целом потребители стали более рациональными: они чаще чинят технику и одежду, а не покупают новое. При этом люди по-прежнему готовы платить за удобство — спрос на доставку вырос на 22%, а средний чек увеличился до 3,2 тыс. руб. Эти изменения показывают, что главными приоритетами стали здоровье, долгосрочное планирование и разумное потребление.