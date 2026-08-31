Российским правообладателям могут разрешить запрещать использование своих произведений для обучения ИИ без маркировки каждого отдельного файла — через уведомление на собственном сайте или портале организации по управлению правами на коллективной основе. Такой механизм вошел в проект поправок к закону об ИИ, подготовленный 23 августа рабочей группой Совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

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Согласно предложенной схеме, правообладателю будет достаточно опубликовать запрет на своем сайте или официальном портале ОКУП. При этом действующий закон вообще не предусматривает публичного уведомления о запрете: его норма об авторском контенте разрешает использовать правомерно полученные или общедоступные произведения для обучения суверенных и национальных больших ИИ-моделей, если доступ к ним не ограничен техническими средствами. Размещение уведомления на самом произведении, связанном с ним ресурсе или сайте уполномоченного ведомства предлагалось в предыдущей версии поправок.

Кто будет вести портал с запретами, в проекте не уточняется. Два собеседника «Коммерсанта» в крупных медиахолдингах предположили, что эту функцию может получить Российское авторское общество (РАО). По их мнению, в дальнейшем организация также могла бы стать посредником при сборе платежей с разработчиков ИИ. Отдельно в более ранней версии поправок предлагалось обязать разработчиков разово компенсировать правообладателям использование произведений для уже состоявшегося обучения моделей.

Гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии Никита Данилов видит в централизации практический плюс: разметить каждый отдельный файл почти невозможно, тогда как единый реестр проще администрировать. Одновременно он считает спорной передачу такой функции негосударственной структуре, которая фактически сможет влиять на допуск произведений к обучению ИИ. По мнению Данилова, реестр логичнее разместить на ресурсе уполномоченного госоргана с едиными правилами и понятной ответственностью за его ведение.

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У ИТ-компаний противоположные опасения. В Ассоциации больших данных, куда входят в том числе «Авито», «Сбер» и «Яндекс», отдельный реестр запретов называют технически нереализуемым. Массивы данных для обучения моделей постоянно меняются, поэтому перед каждым новым этапом разработчикам пришлось бы сопоставлять с внешней базой миллиарды объектов и одновременно проверять актуальность прав на каждый из них.

Другой вариант предложил собеседник «Ъ» на медиарынке. В частности, размещать машиночитаемый запрет непосредственно на источнике. Тогда система сможет автоматически распознавать ограничение при работе с контентом, а разработчику не придется дополнительно сопоставлять весь массив данных с отдельным реестром. По мнению собеседника издания, такой подход позволит учитывать волю правообладателей, не превращая обучение моделей в постоянную бюрократическую проверку.

В Минцифры сообщили, что варианты регулирования продолжают обсуждать с представителями отрасли. Ведомство настаивает на сохранении предусмотренной законом возможности защищать произведения техническими средствами. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко также подтвердили, что проработка правил использования авторского контента продолжается вместе с бизнесом. Поэтому текст от 23 августа остается рабочей версией: пока не определены ни оператор портала, ни порядок проверки запретов разработчиками, ни возможный механизм выплат правообладателям.

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