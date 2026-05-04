Предприниматели в России с начала года стали все чаще выбирать «простые» и предсказуемые форматы бизнеса — от пунктов выдачи заказов (ПВЗ) до арендных моделей. Спрос на такие проекты растет быстрее остальных, следует из данных «Авито Бизнес 360», поступивших в распоряжение «Инка».

Unsplash

Главный сдвиг наблюдается в структуре интереса. Если раньше лидером по спросу был общепит, то теперь его обошли ПВЗ: на них приходится 18% всех запросов на приобретение готового бизнеса. К началу года в стране уже работало 226,4 тыс. ПВЗ, а в городах-миллионниках плотность уже достигла 1 пункт на 600–650 жителей — фактически порог насыщения. Хотя в дальнейшем аналитики прогнозируют замедление этого сегмента.



На втором месте по интересу идет рестораны и кафе (15%), далее — ИТ-бизнесы (13%) и торговля (13%). Год назад картина была обратной — общепит удерживал первое место.

При этом рынок в целом остается консервативным: 88% спроса приходится именно на покупку готового бизнеса. Поиск партнеров и аренда пока занимают заметно меньшую долю — 8% и 4% соответственно. В предложении ситуация аналогичная: 91% объявлений — это продажа бизнеса.

Несмотря на осторожность инвесторов, в ряде сегментов спрос резко растет. Самый заметный скачок — в таксопарках и автопрокате: интерес к ним увеличился в 3,5 раза год к году. Это неожиданно: еще в прошлом году аналитики предсказывали, что 20–30% таксопарков в крупных городах уйдут с рынка к концу 2026-го из-за невозможности обновить автопарк при высоких лизинговых ставках и слабой окупаемости. Судя по спросу, этот сценарий пока не реализуется.

Читайте также ФНС отчиталась о рекордных доходах от проверок бизнеса в 2025 году

Также быстро растут туристические агентства (в 2,5 раза), ИТ-разработка (в 2 раза) и интернет-проекты (+56%).

Отдельный тренд — постепенное возвращение интереса к ИТ. За квартал спрос на такие бизнесы вырос на 30%, что делает их одной из самых быстрорастущих категорий наряду с ПВЗ (+19%).

«Мы видим перераспределение интереса в пользу более понятных и управляемых форматов. В первую очередь это ПВЗ и арендные бизнесы — модели с относительно предсказуемой экономикой и более низким порогом входа», — отметил директор направления «Авито Бизнес 360» Александр Мирской.

По его словам, в условиях неопределенности предприниматели все чаще выбирают проекты, где проще оценить окупаемость и быстрее выйти на стабильный денежный поток. Это смещает спрос от сложных бизнесов к форматам с понятной операционной моделью.

Читайте также Заголовок новости

На стороне предложения рынок выглядит более стабильным: общее количество объявлений почти не изменилось. Однако внутри сегментов идет рост — например, число предложений о продаже ПВЗ увеличилось на 42% год к году. Также выросло предложение в сфере услуг (+24%) и развлечений (+19%).

Цены при этом ведут себя разнонаправленно. Сильнее всего подешевели сельскохозяйственные бизнесы (–21%, до 4,4 млн руб.) и производственные проекты (–12%, до 900 тыс. руб.). В то же время торговля, напротив, подорожала на 20% (до 240 тыс. руб.). Стоимость ПВЗ практически не изменилась и остается на уровне около 500 тыс. руб. При этом формально ПВЗ окупается за 6–12 месяцев, однако реальные сроки сильно зависят от локации: в мегаполисах из-за высокой аренды и насыщенности рынка инвестиции возвращаются за 12–18 месяцев и дольше, тогда как в малых городах быстрее, но при ограниченном потенциале роста.

Что это значит для бизнеса

Рынок готового бизнеса в России в 2026 году все больше напоминает «рынок быстрых решений»: в условиях высокой ключевой ставки и повышенного с начала года НДС предприниматели всё реже делают ставку на сложные и капиталоёмкие проекты и чаще выбирают форматы с понятной экономикой, коротким циклом окупаемости и возможностью быстро выйти в плюс.

Это меняет логику входа на рынок. Вместо запуска с нуля многие рассматривают покупку готового бизнеса как способ сократить риски и быстрее начать зарабатывать — особенно в сегментах со стабильным потоком клиентов: логистике, услугах, аренде.

Для действующих предпринимателей это сигнал пересмотреть формат. Бизнес со сложной или неочевидной экономикой проигрывает конкуренцию более простым моделям — даже если маржа там ниже.

Оборотная сторона тренда — быстрое насыщение «простых» ниш. Низкий порог входа привлекает все больше игроков, и конкурировать в них становится труднее даже при скромной марже. Легкость старта не гарантирует устойчивости.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.