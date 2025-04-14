Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) в конце прошлого месяца обратилась в Минпромторг с предложением о вводе заградительных пошлин на импортную мебель из недружественных стран. К этому их побудила тенденция к восстановлению спроса поставок из-за рубежа. Чтобы определиться с величиной ставок, АМДПР предлагает создать рабочую группу, куда войдут Минпромторг, Федеральная таможенная служба (ФТС) и компании отрасли.

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В Минпромторге отметили, что обращение ассоциации они пока не получили. При этом в министерстве заявили, что готовы рассмотреть вопрос пошлин на импортную мебель в рамках рабочей группы по таможенно-тарифному регулированию правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

По данным АМДПР, в последние годы объем поставок импортной мебели в Россию сокращался под давлением санкций и логистических ограничений. Так, в 2021 году ее продажи достигали 184 млрд руб., а по итогам 2023 года снизились на 30,4%, до 128 млрд руб. Тогда продукция из недружественных стран составила 22% (28 млрд руб.) от этого объема.

При этом президент АМДПР Александр Шестаков утверждает, что объем реализации мебели из недружественных стран, в том числе из Италии и Германии, за прошлый год превысил 30 млрд руб. Он подчеркнул, что пошлина на импортную мебель, включая страны Евросоюза, небольшая — 9-12%.

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По мнению Шестакова, отсутствие прямых санкций и сохраненные логистические цепочки позволили иностранным компаниям возобновить поставки. Он считает, что в связи с этим, к концу 2025 года продажи мебели из недружественных стран могут вырасти до 40 млрд руб. В АМДПР беспокоятся, что эта тенденция может привести к снижению внутреннего производства.

Его объем в 2024 году, по данным ассоциации, в натуральном выражении составил 75,8 млн штук, а в денежном — 522 млрд руб. За год показатели увеличились на 12,6% и 17,3% соответственно. По прогнозам экспертов на 2025 год, развитие рынка замедлится, и в денежном выражении его оборот может увеличиться лишь на 6%, до 553 млрд руб.

В тоже время пошлины на экспорт российской продукции даже в дружественных странах достигают 30–60%, а в недружественные страны поставки и вовсе запрещены, напомнил Шестаков.

Сооснователь Mr.Doors Максим Валецкий поддержал введение пошлин для защиты российских производителей. При этом он выразил сомнения в том, что зарубежные производители смогут вернуть себе существенную долю рынка. По его мнению, российские компании уже накопили достаточный запас прочности и лояльности потребителей.

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СЕО divan.ru Антон Макаров отметил, что в сегменте доступной мебели импорта мало, но покупатели премиальной продукции традиционно ориентированы на Италию. По его словам, на отраслевой выставке Salone del mobile Milano, прошедшей с 8 по 13 апреля, было большое количество россиян. По мнению Макарова, позиции зарубежной продукции могут ухудшиться в случае дальнейшего укрепления рубля.

Эксперт считает введение заградительных пошлин для импортной мебели избыточной мерой. «Здоровая конкуренция подстегивает развитие индустрии и стимулирует производителей конкурировать продуктом, качеством и сервисом, что в долгосрочной перспективе всегда сказывается позитивно на отрасли»,— пояснил он.

По мнению Макарова, проблемы российских мебельщиков в большей степени продиктованы общим охлаждением экономики за счет высокой стоимости кредитования и ростом издержек.

Директор категории «Кухни» компании «Лемана ПРО» Наталья Новикова говорит, что доля российских товаров в сети сейчас составляет 72%, в перспективе ее планируется довести до 80%.