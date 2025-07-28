Российский интернет-провайдер «Ростелеком» представил новый сервис цифровой дистрибуции игр, который позиционируется как отечественная альтернатива популярным международным платформам.

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Разработанная полностью собственными силами компании платформа уже объединила более 3 тыс. игровых проектов для персональных компьютеров и игровых консолей.

Особенностью нового сервиса стала его многофункциональность. Пользователи могут не только приобретать компьютерные игры, но и пополнять баланс в системе Steam, а также покупать внутриигровую валюту для популярных онлайн-проектов.

В текущем каталоге уже представлены ключи к таким ожидаемым новинкам игровой индустрии, как Helldivers 2 и Warhammer 40,000: Space Marine 2, а также последняя часть культовой серии файтингов Tekken 8.

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Сервис предлагает широкие возможности для любителей сетевых игр. Геймеры могут сразу приобретать игровую валюту для таких популярных проектов, как Apex Legends и Genshin Impact. В ближайших планах компании — расширение каталога за счет таких громких релизов, как Kingdom Come: Deliverance II и Elden Ring Nightreign.

Для абонентов специального тарифного плана «Игровой» предоставлены преимущества и эксклюзивные предложения. Платформа также дает доступ к различным игровым подпискам, которые открывают новые возможности в известных онлайн-проектах, включая Warface и «Калибр».

Отличительной чертой проекта стала его полная самостоятельная разработка. Все компоненты платформы, от программного кода до пользовательского интерфейса, созданы специалистами «Ростелеком». Сервис доступен всем пользователям независимо от их интернет-провайдера, что значительно расширяет его потенциальную аудиторию среди российских геймеров.