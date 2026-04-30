Российские рестораторы пересматривают работу с сервисами доставки: комиссии площадок достигают 30–35% и съедают маржу. На этом фоне заведения пытаются вернуть клиентов в собственные каналы заказов.

Один из способов — стимулировать гостей оформлять доставку через собственные сайты. Рестораны вкладывают в заказы обращения с предложением обходить посредников, надеясь сократить издержки.

Полностью отказаться от агрегаторов рынок не готов. Основатель FoodBand Артем Халимоненко отмечает, что при сторонней курьерской доставке комиссия достигает 30–35%, при собственной — 15–20%. При этом пользователи продолжают выбирать платформы из-за удобства — единый интерфейс, бонусные программы и история заказов.

Попытки увести клиентов за пределы экосистем агрегаторов несут риски. Директор Академии ресторанного бизнеса Анатолий Одинцов отмечает, что сервисы контролируют такие практики и могут применять санкции, включая штрафы.

Он считает, что более устойчивый подход — развитие собственных каналов продаж. Запуск цифровой витрины или чат-бота обходится примерно в 20–30 тыс. руб., но такие инструменты работают в основном с уже лояльной аудиторией.

Агрегаторы при этом сохраняют ключевую роль в привлечении новых клиентов. Собственные сервисы ресторанов не способны обеспечить сопоставимый поток заказов и охват.

Давление усиливает общая ситуация в отрасли. В 2026 году оборот общественного питания превысил 4 трлн руб., но рынок одновременно столкнулся с массовыми закрытиями, сопоставимыми с периодом COVID-19.

Участники рынка фиксировали начало спада еще во второй половине 2024 года. По их оценкам, к концу 2026 года в Москве может закрыться около 500 заведений, что усиливает зависимость бизнеса от каналов с гарантированным трафиком.

