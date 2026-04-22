Федерация рестораторов и отельеров (ФРиО) попросила правительство перенести срок уплаты НДС за первый квартал до конца 2026 года. Обращение было направлено премьер-министру Михаилу Мишустину 15 апреля. В аппарате кабмина сообщили «Коммерсанту», что письмо туда пока не поступало.

Инициатива касается предприятий общепита на упрощенной системе налогообложения (УСН), которые с 2026 года стали плательщиками НДС. Теперь налог обязаны платить компании с выручкой свыше 20 млн руб., тогда как ранее порог составлял 60 млн руб. Для ресторанной отрасли с 1 апреля до конца 2026 года сохранили прежний лимит, однако НДС за январь—март бизнес должен заплатить до 28 апреля.

В ФРиО считают, что уплата налога в текущие сроки усилит давление на рынок. В объединении предупреждают о риске закрытия заведений, отказа от инвестиций и ухода части бизнеса «в тень».

По словам участников рынка, дополнительная нагрузка пришлась на период снижения выручки и посещаемости. По данным сервиса «Чек Индекс», с 1 января по 23 марта рестораны и бары в России потеряли 3% посетителей. В Москве снижение составило 12%, в Петербурге — 8%. Совладелец сетей Wokker и гастромаркетов «Брикет Маркет» Никита Рогозный назвал первый квартал одним из самых тяжелых для отрасли.

Вице-президент ФРиО по обороту алкогольной продукции Алексей Небольсин отметил, что отрасль еще не восстановилась после квартала с рекордно низкой выручкой. По его оценке, необходимость в ближайшее время заплатить НДС в размере 5% от оборота может стать критической для многих операторов общепита.

Проблемы уже отражаются на количестве заведений. По данным 2ГИС, в марте число ресторанов в российских городах-миллионниках сократилось на 5% год к году — до 7,2 тыс. точек. Количество заведений быстрого питания уменьшилось на 2%, до 25 тыс., столовых — на 3%, до 4,7 тыс., кафе — на 6%, до 12,5 тыс., баров — на 11%, до 5,9 тыс.

Совладелец Wokker считает, что у предпринимателей не осталось резервов для покрытия убытков января—февраля, поэтому перенос налога помог бы восстановить оборотные средства. Гендиректор RestCon Елена Перепелица отмечает, что отсрочка позволила бы не повышать цены на величину НДС и избежать нового оттока гостей. По ее оценке, это повысило бы шансы на выживание заведений с околонулевой доходностью.

Рост налоговой нагрузки затронул и новые проекты. Эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская сообщила, что в январе—марте 2026 года спрос на франшизы заведений небольшого формата упал на 48%. Речь идет прежде всего о пекарнях, небольших кофейнях, точках шаурмы и фастфуд-заведениях на фудкортах.

Партнер юрфирмы «МЭФ Legal» Сергей Челышков считает дальнейшие послабления маловероятными. По его мнению, государство уже обозначило предел поддержки, освободив рестораторов с выручкой до 60 млн руб. в год от НДС на три квартала.

По данным Росстата, номинальный объем ВВП России в 2025 году составил 213,5 трлн руб., а оборот рынка общепита достиг 4,3 трлн руб.

Рождественская считает, что отмена НДС до конца года дала бы бизнесу время перестроить модель работы и снизить издержки, но не привела бы к заметному оживлению рынка. Рогозный среди наиболее действенных мер поддержки называет льготное кредитование и защиту арендаторов от арендодателей, которые, по его словам, пользуются невозможностью выйти из договоров аренды. Он напомнил, что такая мера применялась во время пандемии коронавируса.

