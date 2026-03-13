Российские рестораторы сообщили о росте цен на овощи и зелень на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Стоимость некоторых позиций увеличилась вдвое, а отдельные продукты временно перешли в категорию дефицитных.

Как рассказал основатель франшизы ресторанов «Мясо & рыба» Сергей Миронов, с 6 марта поставщики повысили цены на салаты (латук, романо, лолло росса, айсберг), баклажаны и перцы. В отдельных случаях удорожание достигало 100%. Совладелец сети «Честная рыба» Ян Дмитренко уточнил, что баклажаны с 5 марта подорожали на 15–17%, а салат романо стал труднодоступным — его пришлось заменять на айсберг. Российский романо присутствует на рынке по цене 1200 руб. за килограмм.

По данным компании «Ресторанам надо», занимающейся закупками для общепита, на неделе со 2 по 8 марта цены на салат ромейн выросли на 152% по сравнению с предыдущей неделей, на болгарский перец — на 60%, на баклажаны — на 13%. На следующей неделе рост продолжился: салаты прибавили еще 15%, баклажаны — 48%, перцы — 30%.

Причиной стало решение Ирана от 3 марта запретить экспорт сельскохозяйственной продукции для обеспечения внутреннего рынка. По данным торгпредства РФ, на продовольствие приходится более 60% всех поставок Ирана в Россию.

Девятого марта Азербайджан возобновил грузовые перевозки через границу с Ираном, и поставки в Россию восстановились. Однако, по словам Миронова, риск полной остановки экспорта сохраняется. После возобновления перевозок цены на овощи начали снижаться, но выросла стоимость ягод и орехов, отметили в «Ресторанам надо».

Генеральный директор компании «Технологии роста» Тамара Решетникова пояснила, что в зимне-весенний период Иран является одним из основных поставщиков овощей и салатов для России. В 2024–2025 годах на него приходилось около 40% импорта сладкого перца и баклажанов в европейскую часть страны.

С декабря по июнь эти овощи поступают преимущественно из-за рубежа. Доля иранского сельдерея в холодное время года составляет практически 100%, российская продукция появляется только летом. Также значителен объем поставок салата айсберг из Ирана. Собственное производство нишевой зелени в российских теплицах невелико, поэтому в зимний период она полностью импортируется.

Участники рынка ищут альтернативных поставщиков. По мнению Миронова, иранскую продукцию, вероятно, заменят поставки из Турции и Китая, а в начале лета на рынок поступит российская продукция. Решетникова отмечает, что Китай может нарастить экспорт, но доставка в европейскую часть России потребует авиаперевозок, что существенно увеличит стоимость продукции.

Турция вряд ли сможет значительно нарастить поставки из-за обязательств перед другими странами и отсутствия свободных объемов. Кроме того, холодная зима в Турции привела к снижению урожайности. По прогнозу эксперта, при сохранении ограничений на поставки из Ирана цены весной могут вырасти в 1,5 раза. Выращивание салатов в российских теплицах возможно, но себестоимость будет вдвое выше импортной. Продукция открытого грунта из южных регионов появится не ранее июня.

В федеральных торговых сетях ситуацию оценивают иначе. Председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов сообщил, что кратного роста цен на перец и листовой салат ассоциация не фиксирует. Минимальные цены на болгарский перец в сетевой рознице начинаются от 349 руб. за килограмм.

Помимо Ирана и Израиля, поставки осуществляются из Турции, Таиланда и Гвинеи, и торговые сети расширяют число поставщиков. Цена листового салата в горшочках (160 г) стартует от 79,99 руб., а рост цен соответствует общему уровню инфляции. По данным ассоциации, значительная доля листового салата и зелени производится отечественными хозяйствами, поэтому существенных колебаний цен и перебоев с продукцией не ожидается.

