Рынок труда в России быстро меняется — и главная причина в этом, по мнению аналитиков «Авито Работа», — развитие технологий искусственного интеллекта. Весной 2025 года количество откликов на вакансии, где требуются навыки работы с ИИ, выросло почти втрое по сравнению с тем же периодом прошлого года. Больше всего интерес к таким вакансиям проявляют специалисты по анализу данных, созданию текстов и визуального контента. Подробности — в распоряжении «Инка».

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Особенно востребованными становятся профессии, которые еще пару лет назад никто бы не отнес к массовым. Например, в Воронеже открыта вакансия для специалиста по разметке данных — человека, который помогает «обучать» нейросети, классифицируя и проверяя контент. Опыт не обязателен, работа удаленная, стартовая зарплата — от 33,3 тыс. руб. в месяц.

В Екатеринбурге ищут ИИ-инжеренароы, способных работать с генеративными инструментами: настраивать нейросети, создавать мультимедийный контент, собирать и адаптировать модели под задачи бизнеса. Особенно ценятся знания в области узкоспециализированных ИИ-сервисов и понимание креативных процессов.

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Операционные менеджеры с ИИ-компетенциями тоже становятся все нужнее. В Москве на такую позицию готовы платить от 65 тыс. руб. в месяц. В функционале — управление цифровыми продуктами, работа с CRM, внедрение и координация образовательных программ по ИИ. А в Дагестане появилась вакансия для студентов — здесь ждут контент-креаторов, умеющих снимать видео с помощью нейросетей. График гибкий, формат — удаленный.

По словам директора HR-направления «Авито» Дмитрия Королёва, ИИ перестал быть чем-то из далекого будущего — он уже стал стандартом работы. Работодатели не ждут идеальных резюме, все чаще они готовы обучать людей прямо внутри компаний.

Аналитики ожидают, что к концу 2025 года более 60% вакансий среднего уровня будут требовать ИИ-компетенций, а спрос на узких специалистов вырастет ещё на 35–40%.