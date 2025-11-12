Подавляющее большинство российских специалистов (почти 80%) готовы рассмотреть предложение о переходе в компанию-конкурента при выполнении определенных условий. Лишь 6% респондентов заняли бескомпромиссную позицию, заявив, что ни при каких обстоятельствах не стали бы работать на конкурентов своей нынешней организации, свидетельствуют результаты исследования сервиса SuperJob, с которым ознакомилось РИА Новости.

Freepik

Ключевым фактором, способным перевесить лояльность текущему работодателю, для абсолютного большинства соискателей (94%) является более высокая заработная плата.

Вторым по значимости мотиватором выступает карьерный рост: повышение в должности стало бы решающим аргументом для половины опрошенных (50%).

Замыкает тройку лидеров стремление к улучшению баланса между работой и личной жизнью — удобный график работы важен для 47% россиян.

Среди дополнительных, но влиятельных условий перехода респонденты выделили возможность обучения за счет компании, близкое расположение офиса к дому и более интересные задачи.

Каждый третий открыт для предложений с удаленным или гибридным форматом работы, а каждый пятый обращает внимание на уровень технологической оснащенности потенциального работодателя и современные технологии, облегчающие труд.

Исследование также выявило зависимость карьерных приоритетов от уровня дохода. Для высокооплачиваемых специалистов наибольшую ценность приобретают повышение статуса, содержательные задачи и высокая степень автоматизации процессов.

В то же время для респондентов с заработной платой до 80 тыс. руб. в месяц на первый план выходят такие факторы, как удобный график, возможности для бесплатного обучения и общее снижение нагрузки.

При этом аналитики отмечают, что готовность к переходу к конкуренту на хороших условиях стабильно высока среди всех возрастных групп, с небольшой оговоркой: среди работников старше 45 лет доля тех, кто не хочет менять текущее место работы, незначительно, но выше.