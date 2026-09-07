Российские суды в пилотном режиме начали применять четыре разные модели искусственного интеллекта, обучающиеся на судебной практике. Об этом заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов, выступая на форуме председателей верховных судов стран БРИКС в Нью-Дели, сообщает РИА Новости.

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По словам Краснова, все четыре большие языковые модели проходят пилотирование в нескольких российских регионах и интенсивно обучаются на основе правовых позиций Верховного суда, а также судебных решений по наиболее актуальным для граждан и бизнеса вопросам, формирующий практику их применения.

Применение таких технологий в работу судебной системы призвано сформировать единообразие практики. Краснов рассчитывает, что использование ИИ поможет исключить логические противоречия в судебных решениях, снизит число судебных ошибок и повысит предсказуемость правосудия для участников процессов.

Председатель ВС добавил, что и судьи заявляли о готовности работать с системами ИИ, положительно оценивают потенциал нейросетей ля повышения качества и скорости рассмотрения дел.

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В то же время внедрение таких технологий в столь чувствительной сфере, как правосудие, требует тщательной поэтапной отладки всех процессов.

Верховный суд ранее утвердил концепцию внедрения ИИ, которая определяет основные задачи, принципы и направления этой работы. Для реализации концепции в ВС РФ создан Центр судебных компетенций в сфере искусственного интеллекта. Он отвечает за выявление и применение лучших практик, а также за взаимодействие с академической средой и ИТ-сектором в процессе внедрения ИИ.

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