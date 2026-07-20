Российские торговые центры стали меньше зависеть от традиционной розницы и начали отдавать больше площадей ресторанам, фитнес-клубам, образовательным проектам и другим сервисам. Владельцы ТЦ перестраивали состав арендаторов по мере того, как покупатели реже приезжали исключительно ради шопинга.

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По данным Focus Technologies, за первые 28 недель 2026 года торговые центры в среднем посещали 356 человек в день на 1 тыс. кв. м арендуемой площади. По сравнению с тем же периодом 2019 года показатель снизился на 27% — с 486 посетителей. В Москве падение оказалось чуть менее заметным: посещаемость сократилась на 24%, с 505 до 382 человек.

Покупатели также стали реже приобретать одежду и обувь. В первом полугодии 2026 года число таких покупок снизилось на 10% год к году, подсчитали в аналитическом центре «Чек индекс» компании «Платформа ОФД». Медианный чек при этом вырос на 7%, до 3129 рублей.

Посещаемость торговых центров снижалась сразу по нескольким причинам. По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, по итогам 2025 года доля онлайн-продаж в России достигла 57%. Офлайн-ретейл также столкнулся с сокращением fashion-сетей, ростом числа свободных площадей и уменьшением поездок за необязательными покупками из-за дефицита бензина во второй половине июня 2026 года.

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Изменения спроса уже отразились на составе арендаторов. По данным CORE.XP, доля магазинов одежды и обуви в торговых центрах сократилась с 36% в 2019 году до 32% в 2025-м. За тот же период рестораны и кафе увеличили свою долю с 5 до 8%, а различные услуги — с 1 до 5%.

Торговые центры постепенно перестраивались из мест исключительно для покупок в пространства для досуга и повседневных услуг. Посетителей стали привлекать кафе, развлечения, детские зоны, медицинские и образовательные проекты. В 2025 году больше всего свободных площадей в ТЦ заняла сеть фитнес-клубов DDX Fitness, и Михаил Бурмистров ожидает, что в 2026-м она продолжит активно расширяться.

Разные форматы торговых центров переживали изменения по-разному. Районные комплексы сохранили посещаемость благодаря близости к жилым кварталам и арендаторам, закрывающим повседневные потребности — продуктовым магазинам, аптекам, сервисам и кафе. Крупные моллы в удачных локациях также удержали аудиторию за счет развлечений, ресторанов и известных ретейлеров.

Директор отдела аренды АО ТВК «Авиапарк» Дина Постоленко отметила, что основу пула арендаторов комплекса по-прежнему составляли традиционные ретейлеры. Даже после изменения покупательских привычек крупные торговые центры, по оценке экспертов, оставались важными городскими пространствами.

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