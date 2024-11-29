Ученые Омского государственного технического университета (ОмГТУ) разработали светящуюся в темноте высокопрочную брусчатку для тротуаров, пешеходных дорожек, скверов и садово-парковых зон. В пресс-релизе вуза сказано, что изделие из нового материала не только обеспечит комфортное перемещение пешеходов в любых климатических зонах, но и сможет служить источником освещения.

Ученые ОмГТУ совместно с коллегами из ООО «Завод Нефтехим» разработали брусчатку, которая, обладает высокой прочностью, технологичностью, энергетической и экономической эффективностью.

Созданный композитный материал способен выдерживать высокие нагрузки от движения пешеходов, причем во всех климатических зонах. Брусчатка из этого материала светится ночью и днем, а цвет может быть любым, в зависимости от ландшафта и оформления среды.

Руководитель лаборатории ОмГТУ Александр Голунов сообщил, что энергопотребление одного блока примерно такое же, как у обычной лампочки. При этом к одному преобразователю тока могут быть подключены до нескольких десятков блоков, что снизит стоимость комплекта поставки.

По замыслу разработчиков, брусчатка будет укладываться как обычное покрытие тротуара, однако под каждый элемент должно быть подведено электропитание. Также можно будет подключить ее к солнечным батареям. Блоки герметичны, а их соединения с источником питания будут защищены от проникновения влаги при непродолжительном погружении в воду.

По словам Голунова, конструкция брусчатки обеспечит возможность ее гибкого производства из доступного на рынке сырья. При этом продукция будет недорогой.

На текущий момент авторы уже произвели опытную партию из четырех наименований. В будущем они планируют спроектировать роботизированную установку для выполнения части технологических операций.

Ранее стало известно, что в 2024 году ряд регионов получит дополнительное финансирование на внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Такие решения позволяют автоматизировать процессы управления дорожным движением и повысить безопасность на дорогах.