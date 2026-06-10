Госдума одобрила во втором и третьем чтениях пакет поправок «Антифрод 2.0», который закрывает онлайн-продажи терминалов иностранных спутниковых систем без разрешения на использование российских радиочастот. Сайты и площадки с предложениями о продаже таких устройств будут вносить в реестр запрещенной информации, после чего доступ к ним смогут блокировать.

Новые нормы дополняют апрельские ограничения на импорт такой техники. Тогда правительство на шесть месяцев запретило ввоз оборудования для подключения к иностранным спутниковым системам без разрешения ГКРЧ. Теперь регулирование добирается до внутреннего рынка: под блокировку могут попасть сайты и объявления, через которые продают уже ввезенные терминалы. Участники обсуждения инициативы считают, что после вступления закона в силу реализовывать такие устройства через интернет станет гораздо сложнее.

Формально ограничения касаются широкого перечня зарубежных спутниковых систем. В него входят спутниковые телефоны Globalstar, оборудование OneWeb и Starlink, а также перспективные китайские проекты Guowang и Qianfan. При этом участники рынка считают, что главный адресат новых правил — терминалы Starlink: Государственная комиссия по радиочастотам не выделяла им диапазоны для работы на территории России.

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Несмотря на запрет на ввоз, оборудование Starlink до сих пор можно найти в интернет-магазинах и на торговых площадках. Помимо отсутствия выделенных частот, у таких устройств нет обязательной российской сертификации. Эксперты отмечают, что за последние годы продавцов подобной техники стало заметно больше, а это показывает, насколько сложно контролировать каналы поставок.

Дополнительные риски связаны с тем, как работают зарубежные спутниковые сети. Российское законодательство требует, чтобы пользовательский трафик проходил через станции сопряжения на территории страны и был интегрирован с системой оперативно-разыскных мероприятий. Иностранные спутниковые сервисы этим требованиям не соответствуют, поэтому передаваемые через них данные оказываются вне российской инфраструктуры контроля.

Специалисты по информационной безопасности предупреждают, что такие каналы связи могут использовать мошеннические структуры и киберпреступники. Еще один риск — работа оборудования на несогласованных частотах, из-за чего могут возникать помехи для легальных телекоммуникационных сетей. Если сервис не интегрирован с российскими системами контроля, правоохранительные органы не могут получать доступ к данным в случаях, предусмотренных законом.

Крупные маркетплейсы уже заявляют, что соблюдают действующие ограничения. В Ozon сообщили, что карточки таких товаров скрывают с витрины после автоматической и ручной проверки. В Wildberries также заявили, что оборудования, подпадающего под запреты, на площадке нет.

Ужесточение правил совпало с развитием российских спутниковых проектов. Один из ключевых участников этого рынка — «Бюро 1440», которое строит собственную низкоорбитальную группировку связи. Компания уже вывела на орбиту первые серийные аппараты, а первые тестовые подключения с клиентами запланированы на 2026 год. Коммерческую эксплуатацию сервиса ожидают в 2027 году, при этом к концу 2030 года группировка должна вырасти до 292 спутников. По оценкам экспертов, оборудование проекта пока остается более крупным и дорогим по сравнению со Starlink, а сама сеть на первом этапе будет больше ориентирована на корпоративных клиентов, государственный сектор и операторов связи.

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