В декабре в мобильном приложении «Госуслуги» будет запущен новый сервис для проверки скорости интернета. Он будет работать на отечественной платформе «Мегабитус», которая уже интегрирована в государственный портал. Это первый случай, когда подобный измерительный инструмент появится на столь популярной государственной цифровой площадке, пишут «Известия» со ссылкой на источник, близкий к Минцифры.

Функционал и цели сервиса

Для пользователей: в приложении появится специальный раздел, где можно будет измерить скорость интернет-соединения (как мобильного, так и проводного) и пинг (время задержки передачи данных). Замеры можно будет проводить разово или на регулярной основе, активировав соответствующую опцию.

Для государства: обезличенные данные о качестве связи будут в реальном времени передаваться в Минцифры. Это позволит властям и операторам связи выявлять проблемные локации с плохим интернетом и целенаправленно работать над улучшением покрытия.

Запуск сервиса происходит на фоне блокировки летом 2025 года популярного зарубежного аналога SpeedTest от компании Ookla, который, по мнению Роскомнадзора, передавал за рубеж данные, способные навредить российским сетям.

Телеком-операторы (такие как МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «Ростелеком») в целом поддерживают инициативу. Они считают, что появление единого, проверяемого и прозрачного отечественного сервиса назрело. Это позволит создать объективную картину качества связи на рынке.

В «Ростелекоме» отметили, что также развивают собственный сервис qms.ru, подчеркнув важность альтернативных источников данных для достоверности и здоровой конкуренции.

Законодатели (как, например, зампред Госдумы Петр Толстой) видят в сервисе инструмент для сбора объективных данных, необходимых для принятия государственных решений в области развития телекоммуникаций.

Аналитики указывают, что для операторов «гонка скоростей» — это в первую очередь маркетинговый инструмент. На практике же, по мнению экспертов, даже средних скоростей в сотовых сетях (25−35 Мбит/с) достаточно для комфортного просмотра видео, что является основным критерием качества для большинства пользователей.