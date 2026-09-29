Ракета Starship компании SpaceX впервые достигла орбиты Земли. Во время 14-го испытательного полета корабль также вывел 26 новых спутников Starlink V3, несмотря на преждевременное отключение одного из трех основных двигателей.

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Беспилотная миссия стартовала с космодрома SpaceX Starbase в Техасе. Изначально полет должен был продолжаться около 10 часов, однако его сократили до трех после того, как один из трех основных двигателей корабля преждевременно отключился после отделения от ускорителя Super Heavy. Сначала в SpaceX решили отказаться от попытки выхода на орбиту, однако через несколько минут инженеры подтвердили, что Starship все еще может выполнить необходимый маневр. После этого корабль успешно вышел на орбиту.

Уже на орбите Starship последовательно развернул 26 спутников Starlink V3 на высоте около 269 км. По данным SpaceX, все аппараты были успешно выведены и работают штатно. Новое поколение спутников способно передавать примерно в 10 раз больше данных, чем Starlink V2 mini.

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Миссия завершилась примерно на семь часов раньше первоначального плана. После выполнения основных задач Starship начал управляемое снижение и приводнился в Тихом океане. Возвращать корабль и использовать его повторно после этого полета SpaceX изначально не планировала.

Для SpaceX это важный этап. Все 13 предыдущих испытательных полетов Starship с 2023 года оставались суборбитальными. В 14-м полете корабль впервые не только достиг орбиты, но и вывел туда рабочие спутники Starlink. Миссия стала первой для Starship, связанной с коммерческой эксплуатацией системы.

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