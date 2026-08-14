Российский рынок сервисной робототехники может заметно ускориться в ближайшие годы. Один из наиболее крупных сегментов — клининговые машины: по оценке KAMA FLOW, в 2025 году на них приходилось 51–60 млрд руб., а к 2030 году показатель способен достичь 77–90 млрд руб. В числе других перспективных направлений аналитики выделяют роботизированную доставку, объем которой в перспективе может превысить 1,5 млрд руб.

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Что интересно, доступные открытые оценки рынка сервисной робототехники противоречат друг другу. InResearch оценивает рынок сервисных и уборочных роботов примерно в 13 млрд руб., тогда как «Коммерсантъ» приводит 51–60 млрд руб. только для клининговой робототехники. Однако без опубликованных методологий и единых границ рынка определить, какая оценка точнее, невозможно.

Согласно представленным «Коммерсантом» данным, расширению рынка помогает ситуация на рынке труда. Компании испытывают нехватку сотрудников для выполнения массовых операций, а содержание такого персонала становится все дороже. По сведениям Dream Job, средняя зарплата курьера за 2024–2025 годы почти удвоилась и достигла 130 тыс. руб. Доход уборщиков за тот же период превысил 90 тыс. рублей. Дополнительное давление создают сокращение доступной рабочей силы, изменение миграционной политики и конкуренция за сотрудников между несколькими отраслями.

При таких условиях бизнесу становится проще сравнивать стоимость человека с затратами на автоматизацию. Совкомбанк оценил среднегодовые расходы на роботизированную доставку примерно в 295 тыс. руб. Работа одного курьера обходится компании в 574–878 тыс. руб. в год. В расчетах не учитываются капитальные затраты на приобретение робота, однако при дальнейшем повышении стоимости труда экономическая привлекательность автоматизированных решений может увеличиваться.

Наиболее подходящими для роботизации остаются процессы, где действия сотрудников можно стандартизировать. Поэтому в числе первых кандидатов оказались склады, распределительные центры, торговые и гостиничные объекты, а также клининг. Роботизированная техника может самостоятельно перевозить грузы и паллеты, укладывать продукцию или обслуживать большие площади. По словам экспертов, предсказуемость таких операций позволяет заранее оценивать финансовый результат от внедрения.

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Российская экосистема разработчиков сервисных роботов также расширяется. К сентябрю 2025 года в стране насчитывалось 563 компании этого профиля, что на 21,5% больше показателя годичной давности и примерно вдвое превышает уровень 2021 года. В складской роботизации уже работают «Автомакон», «Ронави Роботикс», «Яндекс Роботикс», LogistiX, AXELOT и другие компании. В KAMA FLOW ожидают, что сервисная робототехника в ближайшие годы будет расти примерно на 15–20% ежегодно.

При этом конкуренция в отрасли постепенно смещается за пределы самого оборудования. Заказчикам нужны системы, которые можно встроить в существующую инфраструктуру, поэтому важными становятся программное обеспечение, навигация, интеграция и техническое сопровождение. По мнению экспертов, именно эта составляющая будет определять дальнейшее развитие рынка, который пока находится на относительно ранней стадии.

В то же время публичную оценку рынка роботизированной доставки в 1,5 млрд руб. подтвердить не удалось. Масштабы планов «Яндекса» — 5 тыс. роверов к концу 2026 года и 20 тыс. к концу 2027-го — позволяют предположить, что речь может идти лишь о текущем узком сегменте, а не о полной стоимости рынка.

Российская динамика вписывается в глобальный тренд. Global Market Insights оценивал мировой рынок сервисной робототехники в $36,1 млрд в 2024 году. К 2034 году показатель, согласно прогнозу, может вырасти до $166,6 млрд при среднем ежегодном темпе 17,1%. Для России главным стимулом остается практическая экономика: компании получают возможность компенсировать нехватку персонала и одновременно сдерживать рост постоянных расходов.

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