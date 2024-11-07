Большинство членов Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) планируют в течение трех лет реализовать инвестпроекты, которые прежде всего относятся к технологическому суверенитету страны, считает глава объединения Александр Шохин. Но из-за ключевой ставки многие планируют их запуск уже после 2025 года, сообщает «Коммерсантъ».

По словам Шохина, эти инвестпроекты в основном направлены на выпуск инновационной продукции и на рост производительности. При этом, многие планируют их запуск после 2025 года, поскольку ЦБ обещает, что со второй половины следующего года начнется снижение ключевой ставки, сообщил глава РСПП на Русском экономическом форуме в Челябинске.

Президент РСПП обратился к Центробанку и правительству с просьбой вернуться к некоторым мерам поддержки бизнеса. По его словам, все большее число компаний в России говорит о снижении доступности финансирования и бизнесу нужны льготные кредиты по фиксированным ставкам. В противном случае он прогнозирует технологическое отставание, банкротства и другие негативные последствия.

В конце октября Центробанк повысил ключевую ставку с 19% до 21% годовых. Регулятор объяснил такое решение неослабевающим давлением, а также тем, что рост внутреннего спроса «значительно опережает» возможности предложения товаров и услуг. Банк России оценивает вероятность повышения ключевой ставки в декабре как «очень высокую».

Ранее сообщалось, что в 2024 году объем инвестиций в российский рынок недвижимости впервые преодолеет рекордную отметку в 1 трлн руб. Об этом заявил генеральный директор CORE.XP Владимир Пинаев в ходе мероприятия Mallpic Sochi.