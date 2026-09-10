Выгорание сотрудников уже сказывается на работе российских компаний: 86% руководителей называют среди его последствий снижение производительности, а 72% — уход ценных специалистов. Такие результаты показало исследование Ассоциации менеджеров «Психологический капитал в российских компаниях», в котором приняли участие руководители более 150 организаций.

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Последствия выгорания не ограничиваются падением производительности и уходом сотрудников. Более половины руководителей (53%) связывают с ним рост числа ошибок и операционных потерь, 42% — ухудшение клиентского сервиса и эффективности работы. Еще 16% отмечают увеличение числа больничных.

Если говорить о самих психологических проблемах сотрудников, чаще всего руководители замечают снижение вовлеченности и потерю мотивации — на это указал 71% участников опроса. Тревожность из-за неопределенности отметили 57%. Еще по 29% назвали снижение производительности, рост конфликтности и нарушение баланса между работой и личной жизнью.

При этом регулярно оценивать психологическое состояние сотрудников готовы далеко не все работодатели. 59% компаний проводят такие исследования не реже одного раза в год, еще 19% планируют внедрить их в ближайшие шесть месяцев. В 29% организаций мониторинга психологического состояния сотрудников пока нет.

Чаще всего работодатели пытаются снизить нагрузку на сотрудников с помощью гибкого графика и удаленной работы. Столько же компаний используют психологические консультации и горячие линии — такие меры поддержки есть у 57% участников исследования.

Расширять программы поддержки компаниям чаще всего мешают деньги. Недостаток финансирования назвали главным препятствием 41% руководителей.

При этом сами работодатели пока не видят большой отдачи от уже действующих мер поддержки. В среднем их эффективность руководители оценили всего в 2,57 балла из 5.

В Ассоциации менеджеров считают психологическое благополучие сотрудников одним из факторов устойчивости бизнеса. При этом компании пока лучше замечают уже возникшие последствия выгорания, чем заранее выявляют риски и понимают, насколько работают меры профилактики.

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