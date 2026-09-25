Российский бизнес Nielsen и GfK перешел под контроль местных владельцев. Активы приобрели инвестор Константин Леонович и гендиректор «ГФК-Русь» Алексей Дорофеев, сообщили РБК в пресс-службе ICMR.

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Сделка охватила две российские компании. Структура Леоновича получила 60% «ГФК-Русь», еще 40% перешли компании Дорофеева. ООО «Конверсия», связанное с Леоновичем, также стало владельцем 100% «Эй Си Нильсен», которую возглавил Дорофеев.

«ГФК-Русь» представляет российский бизнес международной исследовательской группы GfK. С 2025 года компания постепенно переходила на бренд ICMR, сохранив прежнее юридическое название. Nielsen и GfK входят в число крупнейших международных поставщиков данных о потребительском поведении и маркетинговых исследованиях.

После сделки российский бизнес обеих групп полностью перешел под локальный контроль, при этом часть прежнего менеджмента сохранила свои позиции. Дорофеев продолжит руководить «Эй Си Нильсен» и остается связан с «ГФК-Русь», что позволяет компаниям обойтись без полной смены управленческой команды.

Реструктуризация проходила на фоне ужесточения требований к иностранному участию на рынке исследований. С 1 марта 2026 года компании с долей иностранного участия более 20% по общему правилу не могут заниматься исследованиями товарных рынков в России. Ограничения были введены федеральным законом №351-ФЗ от 31 июля 2025 года, позднее правила корректировались.

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О предстоящем изменении структуры GfK сообщала клиентам еще в 2024 году. Тогда необходимость перестройки связывали с усилением требований к зарубежным компаниям, работающим с данными о российском потребительском рынке, а также с изменением политики американского подразделения NielsenIQ.

Для клиентов исследовательских компаний важно, насколько после смены владельцев сохранятся прежние команды, данные и методики работы. Российские подразделения годами накапливали отраслевую экспертизу и массивы информации, поэтому сохранение действующего менеджмента и сотрудников может сделать переход менее заметным для заказчиков.

Переход под российский контроль может помочь сократить и часть расходов, считает представитель «Марвел-Дистрибуции». В частности, компании смогут отказаться от некоторых затрат на зарубежную инфраструктуру и дата-центры.

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