Эксперты VK Tech выяснили, что в ближайшие 2-3 года число организаций, выбирающих размещение коммуникационных решений на своих серверах, вырастет более чем в 3 раза. В ходе исследования были опрошены представители 750 компаний из разных отраслей, таких, как торговля, производство, IT, строительство, транспорт и логистика, образование и социальные услуги. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Результаты опроса показали, что в ближайшие 2-3 года количество компаний, которые выбирают версию сервисов, которые можно развернуть на собственных серверах (On-Premises) увеличится с 3% до 10%. Переход на гибридные решения останется на том же уровне (34%).

Эксперты объясняют тенденцию к размещению решений в закрытом контуре стремлением бизнеса к большей стабильности и автономности системы внутрикорпоративных коммуникаций. На данный момент решения на корпоративных серверах выбирает 30–35% крупного бизнеса.

Малый и средний бизнес чаще выбирает такие решения. Это объясняется желанием минимизировать внешние риски, связанные с изменениями на глобальном рынке и прекращением поддержки облачных сервисов. Для 29% респондентов важны независимость от сторонних провайдеров, а для 31% — полный контроль над данными и инфраструктурой.

Исследование показывает, что крупный бизнес в большей степени ориентирован на внутренние факторы. Для 48% респондентов важны высокий уровень контроля над данными, а также соответствие требованиям внутренней безопасности.

Треть опрошенных (35%) отмечают стабильную работу при высоких нагрузках, 30% — долгосрочную экономическую эффективность, а 26% — использование существующей инфраструктуры.

При выборе почтовой системы ключевым драйвером выступает функциональность. Так 39% опрошенных компаний нуждаются в решении, объединяющем в себе все необходимые функции.

Среди наиболее востребованных возможностей были отмечены неограниченный размер почтового ящика (30%), инструменты автоматической миграции (30%), возможность восстановления удаленных писем (27%) и поддержка больших вложений (27%).

Ранее холдинг VK сообщил о запуске собственного сервиса для поиска работы. Агрегатор вакансий будет запущен в партнерстве с уже существующим сервисом поиска работы Superjob, который будет дублировать там свои объявления. Известно, что проект получит название «Карьерный Хаб».