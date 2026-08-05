Объем премий на российском рынке киберстрахования по итогам 2026 года может почти удвоиться и достичь 3−6 млрд руб., прогнозирует страховой брокер Mains. Сейчас сборы в сегменте оцениваются в 1,5−3 млрд руб. Спрос растет вместе с числом и сложностью атак, а также из-за ужесточения требований к защите данных.

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Рост фиксируют и отдельные участники рынка. В первом полугодии 2026 года премии «Ингосстраха» по страхованию киберрисков увеличились на 8% по сравнению с тем же периодом 2025-го, хотя абсолютные сборы компания не раскрыла. В брокерской компании Remind оценивают динамику выше — количество новых договоров прибавляет не менее 20% в год.

Участники рынка связывают спрос с изменением отношения бизнеса к цифровым угрозам. После серии крупных атак компании все чаще воспринимают полис как дополнительный финансовый рубеж на случай, если техническая защита не сработает, и включают киберугрозы в общий контур управления операционными рисками. Еще одним стимулом стало ужесточение ответственности за утечки персональных данных. С мая 2025 года за повторное нарушение бизнесу может грозить штраф до 3% годовой выручки, но не более 500 млн руб.

Киберобстановка при этом остается напряженной, хотя отдельные показатели меняются разнонаправленно. В 2025 году сенсоры Solar 4RAYS зафиксировали 9,3 млн случаев заражения вредоносным ПО в сетях 38,5 тыс. российских организаций — в среднем 242 на одну компанию. В IV квартале общее число заражений снизилось на 45% год к году, до 836 тыс., однако их среднее количество на одну организацию выросло на 51%, до 158.

Среди наиболее заметных инцидентов — сбои в работе сети «Винлаб» и масштабная атака на ИТ-инфраструктуру «Аэрофлота», которая привела к отмене десятков рейсов. В «Лаборатории Касперского» также сообщали, что в первом квартале 2026 года количество обнаруженных и предотвращенных киберинцидентов в российских организациях выросло на 68% по сравнению с прошлым годом.

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Бизнесу одновременно требуются более крупные суммы покрытия. Сейчас клиент может собрать совокупный лимит примерно на 3−3,5 млрд руб., только объединив емкости около 16 участников рынка, включая Российскую национальную перестраховочную компанию. При расширении перестраховочной поддержки Mains допускает рост доступной емкости до 7−10 млрд руб. Такие суммы прежде всего нужны крупным промышленным предприятиям, банкам, телекоммуникационным компаниям и федеральным торговым сетям, где даже непродолжительный простой может обернуться миллиардными потерями.

Меняется и наполнение самих полисов. Помимо компенсации убытков, страховщики предлагают оценку защищенности инфраструктуры, расследование атак, восстановление ИТ-систем, юридическую помощь и сопровождение после инцидента. Так, «СОГАЗ» и «Ингосстрах» запустили программы киберстрахования при участии Yandex Cloud. Сервис Yandex Security Deck автоматически проверяет облачные ресурсы, приложения и данные клиента, а страховщики используют результаты оценки при расчете условий полиса.

Основной спрос на киберполисы пока формируют промышленные предприятия, производственные компании и крупные торговые группы. Но круг клиентов постепенно расширяется. Интерес к продукту растет у среднего бизнеса, сервисных компаний, логистических операторов, медицинских организаций и поставщиков крупных корпораций, хотя проникновение страхования в этих сегментах все еще остается низким.

Точно измерить рынок пока сложно, поскольку Банк России не выделяет киберстрахование в отдельную статистическую категорию. Поэтому прогноз Mains о росте премий до 3−6 млрд руб. стоит воспринимать именно как оценку брокера, а не как единый прогноз всей отрасли. Дальнейшая динамика будет зависеть не только от количества атак, но и от готовности страховщиков увеличивать емкость, развивать перестрахование и формировать понятную практику выплат по крупным инцидентам.

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