Российские импортеры столкнулись с одновременным ростом расходов на доставку и увеличением платежей по итогам таможенных проверок. В первом полугодии ФТС начислила бизнесу 35,2 млрд руб. дополнительных платежей — на четверть больше, чем за тот же период 2025 года. Одновременно стоимость доставки контейнера из Шанхая в Москву поднялась выше $9 тыс.

Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости

Основная причина подорожания логистики — рост китайского импорта. В июле его объем достиг $12,3 млрд, увеличившись на 35% год к году и на 7% за месяц. На этом фоне перевозки импортных контейнеров по сети РЖД выросли до 182 тыс. TEU (twenty-foot equivalent unit — это условная единица вместимости в контейнерных перевозках), а российские порты обработали 215 тыс. TEU — на 17% больше прошлогоднего уровня.

Доставка дорожает сразу на нескольких участках маршрута. По данным Центра ценовых индексов, 17 августа стоимость перевозки 40-футового контейнера из Шанхая в Москву превысила $9 тыс., прибавив 77% за год. В «Деле. Аналитика» июльскую ставку оценили в $9531 за FEU — на 6% выше июньской. Через дальневосточные порты за месяц подорожали и морской фрахт, и железнодорожная перевозка — на 9% и 6% соответственно.

Параллельно усилилось финансовое давление со стороны таможни. За январь—июнь в бюджет удалось взыскать 25,4 млрд руб. из 35,2 млрд начисленных. Для сравнения, годом ранее ФТС получила 79,4% от суммы доначислений. Чаще всего претензии связаны с таможенной стоимостью товаров и их классификацией. Еще одна категория нарушений — незаконный оборот продукции.

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Сумма претензий растет даже при сокращении числа отдельных требований. В Optimalog сообщили, что средний размер доначисления вырос примерно с 360 тыс. до 800 тыс. руб. При этом разрыв между начислениями и фактическими поступлениями сохраняется несколько лет. Компании могут оспаривать решения таможни, а взыскание в отдельных случаях откладывается из-за судебных разбирательств, обеспечительных мер или отсутствия у должника средств.

В то же время власти готовят изменения в правилах контроля. Минфин предложил увеличить с трех до пяти лет период таможенного контроля в случаях, когда участник ВЭД успешно обжаловал решение ведомства и его нужно исполнить заново. Эксперты предупреждают, что это может увеличить продолжительность таможенных рисков для бизнеса.

Пока участники рынка не ждут резкого нового скачка стоимости перевозок из Китая, но сохраняют осторожный прогноз. Терминалы Дальнего Востока загружены, места на отдельных морских линиях заранее забронированы, а с октября железнодорожные сервисы подорожают из-за индексации тарифов РЖД. Для импортеров это означает сохранение высокой неопределенности в конечной стоимости поставок.

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