Несмотря на уход ряда международных производителей в 2022 году, фармацевтический сектор России продолжает расширяться как по количеству участников, так и по объемам выручки. Анализ данных сервиса «Контур.Фокус» свидетельствует о стабильном развитии отрасли за последние три года.

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С 2022 года количество зарегистрированных фармпроизводителей в России увеличилось на 1,5%, до 1,9 тыс. компаний. Наибольший прирост отмечен в 2023 году, когда в отрасль пришли 47 новых участников.

При этом совокупная выручка российских фармкомпаний показала устойчивый рост: с 660 млрд руб. в 2022 году до 834 млрд руб. в 2024-м, что частично объясняется отраслевой инфляцией.

Уход 38 иностранных фармкомпаний в 2022 году вызвал опасения относительно сокращения ассортимента лекарств. Однако, как свидетельствует статистика, их доля на рынке снизилась минимально — с 3,43% до 3,34% за три года.

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В некоторых регионах, например в Брянской области, предприятия с иностранным участием даже увеличили свое присутствие до 100% от общего числа местных производителей.

По данным маркетингового агентства DSM Group, общий объем российского фармрынка в 2024 году составил 2,85 трлн руб., отечественные организации занимают около 25%. Наибольшая концентрация производителей с иностранным капиталом, помимо Брянской области, наблюдается в Забайкальском крае (33,3%) и Мурманской области (25%), где три года назад таких предприятий не было вовсе.