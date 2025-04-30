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Российский фармрынок переходит на дженерики: как изменится лекарственное обеспечение

Российский фармрынок переходит на дженерики: как изменится лекарственное обеспечение

По данным аналитического агентства DSM Group, объем российского фармацевтического рынка в 2024 году достиг 2,45 трлн руб., продемонстрировав рост на 10% по сравнению с предыдущим годом. Основной прирост обеспечили розничные продажи, тогда как государственные закупки показали умеренную положительную динамику. Ожидается, что в 2025 году рынок превысит отметку в 2,8 трлн руб. благодаря увеличению финансирования государственных программ до 1 трлн руб.

Фото: Freepik

Доцент кафедры промышленной фармации Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Сергей Еремеев отметил устойчивую тенденцию роста доли российских препаратов на рынке. Если в 2015 году отечественные лекарства занимали 25-27% рынка в денежном выражении, то к 2024 году этот показатель превысил 45%. В количественном выражении рост составил около 15% — с 55% до примерно 70%.

Такой прогресс стал возможен благодаря мерам государственной поддержки, включая механизм «второй лишний» в госзакупках и особые условия индексации цен для препаратов из перечня ЖНВЛП. Дополнительным стимулом для локализации производства стала «Стратегия развития фармацевтической промышленности до 2030 года» («Фарма 2030»), принятая правительством в июне 2023 года.

Аналитики DSM Group констатируют, что дженерики становятся ключевым драйвером роста фармацевтического рынка. В 2024 году продажи воспроизведенных препаратов увеличились на 12,4%, тогда как оригинальные лекарства показали прирост лишь на 5,9%. По прогнозам, к 2030 году доля дженериков в денежном выражении может достичь 67%.

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Генеральный директор компании «Озон Фармацевтика» Олег Минаков подчеркнул, что российские производители обладают всеми необходимыми компетенциями для выпуска качественных дженериков. При этом средняя цена оригинального препарата в 2024 году составляла около 800 руб., тогда как дженерик можно было приобрести за 300 руб., что делает их более доступными для населения.

Особое внимание в отрасли уделяется развитию биотехнологических препаратов. По прогнозам экспертов, этот сегмент рынка вырастет в 2,1 раза к 2030 году, причем доля биосимиляров увеличится с 44% до 60%. Еремеев отметил, что российские компании активно готовятся к выпуску биосимиляров, однако этот процесс требует значительных временных и финансовых затрат — от 800 млн до 2,5 млрд руб. на разработку одного препарата.

Стратегия «Фарма 2030» ставит амбициозные задачи по увеличению доли российских фармацевтических субстанций в стратегически важных лекарственных средствах с 67,44% в 2022 году до 80% к 2030 году. Александр Быков, директор по экономике здравоохранения «Р-Фарм», отметил, что государство активно поддерживает проекты полного цикла — от синтеза активных веществ до выпуска готовой продукции.

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Стратегией предусмотрено увеличение экспорта российских лекарств с $1,28 млрд в 2022 году до $3,4 млрд к 2030 году. Основными направлениями экспорта станут страны ЕАЭС, Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии. Сергей Еремеев отметил, что хотя некоторые компании уже демонстрируют рост продаж на зарубежных рынках, их доля в общей выручке пока остается незначительной — порядка 2-5%.

Эксперты сходятся во мнении, что российская фармацевтическая отрасль находится на важном этапе развития, где обеспечение населения базовыми лекарствами сочетается с постепенным переходом к производству более сложных препаратов, включая биотехнологические. Государственная поддержка и четкое стратегическое планирование позволяют рассчитывать на дальнейший рост отрасли и укрепление ее позиций как на внутреннем, так и на международном рынках.

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