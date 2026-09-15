Российский ИБ-стартап Defbox привлек первые внешние инвестиции — 10 млн рублей от Metascan и Фонда развития интернет-инициатив. За эти деньги инвестор получил 24,5% компании. При этом объем уже подписанных контрактов Defbox на 2026 год составляет 67 млн руб. Как рассказали «Инку» во ФРИИ, это первая сделка в рамках нового специального фонда.

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Defbox зарегистрировали в октябре 2025 года. Компания продает компаниям практическую тренировку ИБ-специалистов. Сотрудники Red Team, Blue Team, SOC, пентестеры и специалисты по цифровой криминалистике получают виртуальные стенды, на которых могут отрабатывать сценарии, похожие на реальные рабочие ситуации: например, искать и эксплуатировать уязвимости, проводить атаки или, наоборот, обнаруживать и расследовать инциденты.

Стартап делает ставку именно на корпоративные ИБ-подразделения. Занятия можно встроить непосредственно в рабочий процесс — допустим, выделять на практику час в неделю вместе с инструктором. Руководители при этом получают возможность отслеживать прогресс сотрудников и находить пробелы в компетенциях.

10 млн рублей инвестиций за 24,5% компании соответствуют оценке Defbox примерно в 41 млн руб. после сделки. При этом уже заключенные контракты на 2026 год составляют 67 млн руб., уточнили во ФРИИ. Самый длинный из восьми действующих договоров рассчитан на пять лет. Сколько именно компания заработала по ним и какова ее текущая выручка, стороны не раскрывают.

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В Defbox рассчитывают по итогам 2026 года получить около 80 млн руб. выручки. Получается необычная для стартапа конструкция: компания младше года привлекла первый раунд по оценке, которая примерно вдвое меньше планируемой годовой выручки, одновременно имея уже подписанные контракты почти на весь этот показатель. При этом сравнивать оценку с выручкой напрямую не вполне корректно: условия контрактов, график признания выручки и другие финансовые показатели компании не раскрываются.

Полученные 10 млн рублей стартап направит прежде всего на расширение команды экспертов. Они создают лабораторные стенды с уязвимыми виртуальными машинами, разрабатывают сценарии атак и готовят теоретические и прикладные материалы для платформы.

Для Metascan инвестиция — не только финансовая. Как индустриальный партнер компания рассчитывает помогать Defbox с выходом на корпоративных клиентов. По словам основателя и гендиректора Metascan Давида Ордяна, инвестор уже помог стартапу привлечь одного из клиентов.

Сделка стала первой инвестицией в рамках специализированного фонда, который ФРИИ и Metascan создали в июле 2026 года. Его объем составляет 600 млн руб.— партнеры внесли капитал поровну. Фонд инвестирует в российские B2B-компании в сфере кибербезопасности с готовым продуктом, первыми клиентами или подтвержденным спросом. Размер одной инвестиции может составлять от 5 до 100 млн руб.

ФРИИ считает кибербезопасность одной из приоритетных инвестиционных вертикалей. Фонд и Metascan отдельно выделяют направления, которые считают перспективными: умное логирование данных, управление уязвимостями, сетевое обнаружение и анализ, WAF, антифишинг, а также более новые сегменты — LLM-файрволы, агентский пентест и агентское управление инфраструктурой.

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Что это значит для бизнеса

Для рынка корпоративной кибербезопасности это означает дальнейший переход от универсальных продуктов к специализированным решениям под конкретные задачи ИБ-команд. В случае Defbox речь идет не просто об обучении сотрудников, а о регулярной тренировке практических навыков на инфраструктуре, имитирующей реальные атаки и инциденты.

Для инвесторов показательна другая часть истории: фонд заходит в ИБ-стартап уже на стадии подтвержденного спроса, а не только технологии. Defbox меньше года с момента регистрации, но уже есть восемь корпоративных контрактов, включая договор сроком на пять лет. При этом Metascan дает проекту не только капитал, но и доступ к собственной экспертизе и корпоративным заказчикам — то есть фактически выступает одновременно инвестором и индустриальным партнером.

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