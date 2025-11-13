Российский рынок общественного питания переживает значительную структурную перестройку, вызванную изменением потребительского поведения на фоне экономической неопределенности. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные исследовательской компании Focus Technologies.

Freepik

За период январь-октябрь 2025 года московские рестораны премиального сегмента столкнулись со снижением посещаемости на 5% в годовом исчислении. При этом их выручка продемонстрировала рост на 9%, что объясняется увеличением среднего чека на 16%.

Такая динамика указывает на сохранение лояльной аудитории с высоким доходом, в то время как массовый потребитель вынужден оптимизировать свои расходы.

Контрастная динамика по сегментам

В то время как рестораны высшего ценового сегмента испытывают трудности, рынок быстрого питания показывает уверенный рост. Сети фастфуда увеличили посещаемость на 3% при росте среднего чека на 12%, что в совокупности дало 16-процентное увеличение выручки.

Аналогичная картина наблюдается в общероссийском масштабе: если рестораны и бары потеряли 1% трафика, то сегмент быстрого питания продемонстрировал рост посещаемости на 7%.

Крупнейшие операторы рынка — «Бургер Кинг», «Вкусно — и точка» и «Теремок» — единогласно подтверждают сложившуюся тенденцию. По их наблюдениям, потребители в условиях роста цен активно переориентируются на более доступные форматы питания. Ключевыми конкурентными преимуществами фастфуда остаются прозрачная ценовая политика, стабильное качество и развитая инфраструктура доставки.

Факторы изменения потребительских предпочтений

Руководитель направления исследований Focus Technologies Михаил Васильев связывает трансформацию рынка с коррекцией потребительского поведения на фоне замедления роста реальных располагаемых доходов.

Доходы москвичей в 2025 году остаются примерно на уровне прошлогодних показателей, при этом структура расходов смещается в сторону обязательных трат — продуктов питания, аренды жилья и коммунальных услуг.

Дополнительным катализатором роста фастфуда стало изменение паттернов посещения торговых центров. По словам гендиректора RestCon Елены Перепелицы, потребители все чаще целенаправленно приходят в ТЦ исключительно на фуд-корты, минуя непродовольственные магазины. Согласно прогнозам, общая посещаемость торговых центров России по итогам 2025 года сократится на 3%.