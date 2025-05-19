В середине мая «Яндекс» зарегистрировал товарный знак «Яндекс Кит» в Роспатенте, охватывающий 14 категорий товаров и услуг. Интересно, что это название уже использовалось компанией ранее, в 2014 году, для мобильной ОС на базе Android, однако тот проект был закрыт через год.

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Представители компании пояснили, что новый сервис не имеет отношения к операционным системам. «Яндекс Кит» позиционируется как комплексная SaaS-платформа для быстрого запуска интернет-магазинов. Она будет предлагать предпринимателям готовые решения для онлайн-продаж, включая инструменты продвижения, платежные системы, логистику и возможности рассрочки.

Платформа, как ожидается, будет отличаться продуманными UX-шаблонами, адаптированными под различные бизнес-ниши, с автоматической оптимизацией для повышения конверсии. Особенностью станет глубокая интеграция с экосистемой «Яндекса», от рекламы в «Директе» до сервисов доставки, а также поддержка партнерских решений, таких как СДЭК.

На российском рынке уже существует несколько подобных решений. Среди облачных платформ лидирует InSales, предлагающий интеграцию с 1С и CRM-системами.

Для крупного бизнеса часто выбирают «1С-Битрикс», тогда как небольшие магазины могут использовать связку конструктора Tilda с платежной системой Ecwid. Также популярны решения типа «МойСклад» и RetailCRM, сочетающие функции управления торговлей с онлайн-витриной.

Альтернативой самостоятельным интернет-магазинам остаются маркетплейсы. Ozon и Wildberries предлагают собственные фулфилмент-сервисы, а Яндекс.Маркет и VK Каталог позволяют продавать товары через свои платформы.

«Яндекс Кит» задуман как российский аналог международного гиганта Shopify, который в 2024 году показал выручку $8,88 млрд. Запуск новой платформы запланирован на август 2025 года, сейчас идет этап закрытого тестирования.

Эксперты отмечают, что выход «Яндекса» на этот рынок выглядит логичным продолжением развития экосистемы сервисов для бизнеса. Успех проекта будет зависеть от того, насколько удачно удастся реализовать преимущества комплексного подхода — от создания магазина до его продвижения и доставки товаров в рамках единой платформы.