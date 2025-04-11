В России набирают популярность SaaS-решения (Software as a Service) для общения в мессенджерах и чатах, а спрос на сервисы для продаж на маркетплейсах снижается. Количество профильных компаний продолжает увеличиваться, однако не все направления показывают положительную динамику, подсчитали аналитики международной облачной ERP для малого и среднего бизнеса «МойСклад». Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

По данным исследователей, с отрицательной динамикой в прошлом году столкнулись такие сегменты рынка SaaS, как сервисы для аналитики и продаж на маркетплейсах. Многие из них показывают убытки или минимальный рост.

Основными причинами этого стали сокращение числа продавцов, развитие собственных личных кабинетов маркетплейсов и ужесточение конкуренции. Эксперты прогнозируют, что в 2025 году количество таких сервисов значительно сократится.

Телефония стала еще одним направлением, теряющим позиции. На отрицательную динамику этого сегмента повлияла популярность мессенджеров и нежелание молодого поколения использовать традиционные звонки для связи.

Эксперты отмечают, что наиболее заметный рост в 2024 году продемонстрировали компании, предлагающие решения для коммуникаций в мессенджерах. Вместе с тем персональная коммуникация с клиентом при падении спроса становится важнейшим фактором при продажах.

Трендом рынка становится и автоматизация бизнес-поездок. Это удобный инструмент для компаний, который заметно снижает нагрузку менеджеров. Также их рост обусловлен удобством и наращиванием деловой активности.

Рост выручки показывает и автоматизация строительства. Это связано как с необходимостью оптимизировать расходы в условиях падения спроса из-за высоких ставок по кредитам, так и с ростом самого рынка и объемов строительства, в том числе из-за новых территорий.

Рост выручки у сервисов для отелей и общепита (HoReCa) эксперты объясняют развитием внутреннего туризма, культуры отдыха и питания вне дома.

Кроме того, в тренде отзывы и работа с репутацией, так как они являются важными факторами для продаж в онлайн-торговле. 73% потребителей не готовы купить товар, если к нему нет оценок предыдущих покупателей.

Эксперты отмечают, что из года в год постепенно растут HR-сервисы. Они позволяют автоматизировать многие процессы, такие, как отпуска, командировки, документы, и компании уже оценили их удобство.

Также развиваются маркетинговые сервисы, среди которых рассылки, мессенджеры, платформы для блогеров и системы для создания воронок продаж. В условиях высокой ключевой ставки и падающего спроса важно удерживать клиента. Кроме того, без внешней рекламы стало невозможно продать товар на маркетплейсах. По мнению экспертов, с этими факторами и связан рост у компаний, предлагающих решения для подбора блогеров.

Читайте также В 2024 году объем продаж одежды и обуви в России составил 4,1 трлн руб.

Уход из России западных сервисов поддержки способствовал развитию российских платформ. По прогнозам аналитиков, в 2025 году объемы выручки этих компаний вырастут еще сильнее.

Кроме того, аналитики отметили рост у компаний, которые занимаются импортозамещением ушедшего ПО. Пока он незначительный, так как в 2024 году была миграция, доработка. Однако уже сейчас виден интерес к таким продуктам, как управление проектами и бизнес-процессами, интерактивные доски или автоматизация поддержки.

Малый бизнес растет как по количеству компаний, так и по оборотам, поэтому запрос на автоматизацию увеличивается. Маркировка товаров, онлайн-торговля и кассы тоже заставляют предпринимателей автоматизировать процесс.

Также эксперты назвали лидеров рейтинга ведущих SaaS-компаний в России за 2024 год. В него попали SaaS B2B компании, чей годовой оборот превысил 200 млн руб. Рейтинг включает объективные метрики: рост выручки, прибыльность и динамику за последние 5 лет.

Лидирующую позицию в топе занял «Яндекс 360» с выручкой за 2024 год в 12,4 млрд руб. (+50% по сравнению с 2023 годом). Второе место досталось «Битрикс24» (5,36 млн. руб., +33%), а третье — компании Travelline (4,89 млн руб., +28%)