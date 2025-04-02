Минфин России ожидает, что в 2025 году на IPO и SPO (первичное и вторичное публичное размещение акций) выйдут 10-12 компаний, сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков на пленарной сессии III ежегодного форума «Стратегическая сессия финансового рынка». Он отметил, что в прошлом году таких компаний было 19.

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«Мы слышим от наших коллег, что многие эмитенты в этом заинтересованы. Вот в 2024 году у нас состоялось всего 15 IPO и 4 SPO, то есть на сумму в целом порядка 100 млрд руб. В принципе, неплохой результат. В этом году, наверное, ожидаем чуть-чуть поменьше. Может быть, 10-12 компаний», — сказал Чебесков.

По его словам, основной причиной снижения количества размещений на рынке стала высокая ключевая ставка, из-за чего многие эмитенты ждут либо конца этого года, либо следующего.

Чебесков отметил, что среди госкомпаний в этом году ожидается размещение «Дом.рф».

Напомним, что в 2021 году состоялось более 20 размещений, семь из них первичных: Fix Price, ЕМС, Segezha Group, «Ренессанс страхование», Softline, CIAN и СПб биржа, которая разместила акции на собственной площадке.

В 2022 году на российском рынке было лишь одно публичное размещение. Тогда IPO провел прокатчик самокатов Whoosh («Вуш Холдинг»), который привлек в ходе первичного размещения 2,1 млрд руб. Хотя изначально компания рассчитывала на инвестиции порядка 10 млрд руб. В 2023 году на Мосбирже стали торговаться акции восьми новых компаний.

В середине марта IT-компании, проводящие подготовку к IPO, пожаловались, что сталкиваются с юридическими трудностями в части сохранения своих данных в профильных реестрах Минцифры.