Индекс Мосбиржи 7 июля в ходе торгов опускался до 2117,5 пункта, обновив минимум с 23 декабря 2022 года. Позднее рынок отыграл часть падения, однако общая динамика осталась слабой. За месяц индекс потерял около 14%, а в годовом сравнении — более 20%. На котировки одновременно давят снижение нефтяных цен, крепкий рубль, ключевая ставка на уровне 14,25%, рост доходностей облигаций и геополитическая неопределенность. Отдельно падение 7 июля усилили дивидендные гэпы в ряде крупных бумаг.

Для бизнеса это не просто история про частных инвесторов, которые снова грустно смотрят в брокерское приложение. Падение рынка акций показывает, что деньги в экономике становятся осторожнее, дороже и требовательнее. А значит, компаниям сложнее привлекать финансирование, планировать размещения и объяснять инвесторам, почему именно сейчас в них стоит вкладываться.

Как пояснил «Инку» Владимир Сонников, партнер BITL, организующий раунды pre-IPO, и генеральный директор инвестиционной платформы Zorko, инвесторы сейчас одновременно учитывают несколько негативных факторов. Среди них сохраняющиеся высокие процентные ставки, слабая конъюнктура нефтяного рынка и растущая неопределенность вокруг нефтегазового сектора.

«Бензин — это базовая статья затрат практически для любой экономики: дорожает логистика, перевозки, сырье, услуги и в конечном итоге себестоимость большинства товаров и услуг. Это усиливает инфляционные риски и снижает вероятность быстрого снижения ключевой ставки», — пояснил Сонников.

По его словам, для бизнеса последствия снижения рынка могут быть даже серьезнее, чем для инвесторов. Когда рынок падает, ухудшается инвестиционный сентимент, то есть инвесторы становятся осторожнее, сделки занимают больше времени, а требования к качеству бизнеса и финансовым результатам становятся жестче.

«В результате бизнес сталкивается сразу с несколькими вызовами: растет стоимость капитала, увеличиваются операционные расходы, снижается потребительская активность и становится сложнее привлекать финансирование для масштабирования», — отметил эксперт.

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Особенно чувствительно это для компаний, которые рассчитывали на IPO, pre-IPO, выпуск облигаций или привлечение внешнего капитала. В такой среде инвесторы чаще требуют дисконт, подробнее проверяют финансовую модель и хуже воспринимают истории роста без понятной экономики.

При этом фондовый рынок всегда смотрит вперед, напоминает Сонников. Поэтому разворот обычно начинается раньше, чем реально улучшаются макроэкономические показатели. Для восстановления устойчивого роста рынку нужны понятные позитивные сигналы: дальнейшее снижение ключевой ставки, стабилизация нефтяного рынка, замедление инфляции и снижение общей неопределенности.

Что это значит для бизнеса

Выходит, что у дешевеющего рынка есть как минимум три практических последствия для бизнеса:

Привлекать деньги через рынок становится сложнее. Когда индекс падает, инвесторы осторожнее смотрят на новые размещения, требуют больший дисконт и в целом хуже оценивают российские активы. Это означает более дорогой капитал и более узкое окно для IPO, SPO и других сделок.

Долг тоже может подорожать. Если рынок уходит от риска, инвесторы осторожнее покупают не только акции, но и облигации, особенно новых или не самых надежных эмитентов. В такой среде компаниям сложнее рефинансировать старые долги и дороже занимать новые деньги.

Рынок подает плохой сигнал о перспективах экономики. Падение индекса показывает, что инвесторы пока не верят в быстрое улучшение условий для бизнеса и скорое удешевление денег. А значит, компаниям стоит готовиться к более дорогому финансированию, вялому спросу и более жестким условиям для роста.

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