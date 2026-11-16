С 17 ноября российские инвесторы смогут покупать биткойн, эфир и USDT через отечественных посредников. Банк России разрешил неквалифицированным инвесторам приобретать эти три криптовалюты с лимитом 300 000 руб. в год через одного посредника.

Unsplash

Квалифицированные инвесторы смогут покупать любые криптоактивы без ограничений. Эксперты не ждут резкого притока средств: на первом этапе операции преимущественно перейдут с зарубежных площадок в российскую юрисдикцию.

Покупать криптовалюты можно будет через брокеров, управляющие компании и криптообменники. С 22 ноября российские биржи смогут запускать торги после согласования правил с ЦБ. Перед сделками инвесторам любого статуса потребуется пройти тестирование. При отборе активов регулятор учитывал капитализацию за два года, среднедневной объем торгов и историю ценообразования: показатели должны превышать 5 трлн и 1 трлн руб. соответственно, а цена должна рассчитываться лицензированной иностранной биржей не менее пяти лет.

С 1 июля 2027 года гражданам запретят прямые сделки с криптовалютами друг с другом (P2P), а также переводы с цифровых счетов на собственные некастодиальные кошельки. При этом ЦБ допустил торги зарубежными стейблкойнами на российских биржах. Их участники рынка смогут относить к цифровым валютам или иностранным цифровым инструментам в зависимости от условий выпуска.

Читайте также Мосбиржа запустит вечные фьючерсы на пять криптовалют

Заместитель гендиректора «Финама» Дмитрий Леснов оценивает объем криптоактивов российских инвесторов в сотни миллиардов рублей и ожидает значительного спроса на легальные операции. По его словам, доля российского трафика на крупнейших азиатских криптобиржах достигает 15–20%. Однако лимит в 300 000 руб. может удержать часть неквалифицированных инвесторов на иностранных площадках. Основными клиентами российских бирж на старте, считает эксперт, станут квалифицированные инвесторы.

В БКС не ожидают резкого роста вложений: директор по работе с состоятельными клиентами Роман Носов прогнозирует прежде всего переход операций из зарубежных и нерегулируемых каналов в российскую инфраструктуру. Дальнейший спрос будет зависеть от комиссий, ликвидности и удобства торгов. В ВТБ полагают, что неквалифицированные инвесторы составят большинство участников по числу, но основной объем вложений обеспечат квалифицированные инвесторы и компании. В «Сберинвестициях» отмечают, что розничных клиентов могут привлечь расчеты за зарубежные товары и услуги, а квалифицированных — диверсификация портфеля.

Эксперты связывают выбор биткойна, эфира и USDT с их популярностью и ликвидностью. Леснов предлагает расширить перечень до 10–15 активов, но в ВТБ не ждут скорого пересмотра: для включения новых криптовалют нужно соответствовать установленным критериям за два года. Полноценный запуск инфраструктуры, по оценке Леснова, займет один-два квартала; большинство участников может получить доступ к торгам в первом-втором кварталах 2027 года.

Читайте также Банк России определил три криптовалюты для биржевого обращения

Основные риски рынка — волатильность, санкционные ограничения, недостаток ликвидности и безопасность хранения активов. Для поддержания торгов потребуется привлечение маркетмейкеров, считает Носов. В «Сберинвестициях» также предупреждают о риске блокировки криптовалют из-за маркировки их блокчейн-адресов и «сжигания» USDT.

Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин ранее объяснял изменение позиции регулятора распространением криптовалют в России и осложнением трансграничных платежей после 2022 года, но подчеркнул, что они остаются высокорискованным инструментом и не могут заменить традиционные финансовые активы.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.