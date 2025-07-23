На рынке новостроек в России возник перекос: строят больше, а покупают меньше. В первой половине 2025 года число доступных квартир в новых жилых комплексах выросло на 12%, а продажи у застройщиков, наоборот, упали на 26%.

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По данным «ЦИАН.Аналитики», сейчас в продаже почти 22 млн кв. м жилья. Но спрос снижается: по информации «Дом. РФ», с января по июнь продано только 10,4 млн кв. м. Причина — дорогие квартиры и высокая ключевая ставка. Люди ждут, когда ипотека станет доступнее.

Многие покупатели предпочитают ждать, когда дом почти готов или уже сдан — в таком случае застройщики дают крупные скидки. Это особенно актуально при массовом найме или для тех, кто не хочет рисковать, поясняет Марк Заводовский, сооснователь Baza Development.

В городах-миллионниках цены на квартиры чаще всего оказываются ниже заявленных — в среднем на 4%, говорит представитель «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

В целом по стране остается непроданным около 68% жилья — на 4 процентных пункта больше, чем год назад. Но в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти ситуация иная: здесь объем предложения в новостройках за полгода снизился на 5–6%.

В столице девелоперы осторожнее подходят к старту продаж — сначала оценивают спрос. К тому же покупатели в Москве чаще пользуются рассрочками, что помогает справиться с высокими ставками. Поэтому объем доступного жилья в городе упал на четверть за год.

Отраслевые аналитики предупреждают о возможной смене текущей тенденции. По их оценкам, уже в 2026−2028 годах рынок может столкнуться с дефицитом предложения. Такой прогноз основан на данных о 22-процентном сокращении объемов ввода новых проектов в первой половине 2025 года. В Министерстве строительства РФ подчеркивают, что отрасль переживает один из самых сложных периодов за последние десять лет.