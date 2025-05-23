Объем российского рынка зоотоваров по итогам 2024 года составил 510 млрд руб., продемонстрировав рост на 17,7% по сравнению с предыдущим годом. Основную долю рынка (80%) занимают корма для кошек и собак, тогда как на питание для птиц, рыбок и грызунов приходится лишь около 2%.

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Статистика последних лет показывает устойчивый рост числа домашних питомцев в российских семьях. По данным Всероссийской переписи домашних животных, количество кошек приблизилось к 50 млн, а собак превысило 25 млн.

Такая динамика вывела Россию в мировые лидеры по численности домашних животных. Примечательно, что большинство владельцев демонстрируют осознанный подход к питанию своих питомцев.

Производственные показатели отражают стремительное развитие отечественного производства. За период с 2019 по 2023 год выпуск готовых кормов увеличился на 38%, а в 2024 году достиг рекордных 2,2 миллиона тонн. Этот рост обусловлен не только увеличением поголовья домашних животных, но и изменением потребительских предпочтений в пользу профессиональных рационов.

Значительные изменения произошли в структуре поставок. Если еще несколько лет назад доля импортных кормов составляла 15-20%, то сегодня она сократилась до 2-5%. Основными поставщиками на российский рынок теперь выступают Бельгия, Италия и страны Евразийского экономического союза, при этом отмечается рост поставок из Китая.

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Отечественные производители добились значительных результатов, удвоив объемы производства за последние четыре года. На сегодняшний день российские предприятия полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка. Среди ключевых игроков остаются локализованные производства международных компаний, однако доля отечественных брендов уже достигла половины всего объема производства.

Несмотря на достигнутые успехи, отрасль сталкивается с рядом серьезных вызовов. Производители испытывают дефицит качественного сырья, сохраняется зависимость от иностранного оборудования, слабо развит бюджетный сегмент, а также ощущается нехватка специализированных лечебных кормов.

Крупные игроки рынка продолжают активно инвестировать в развитие производства. Планируется строительство новых предприятий и расширение существующих мощностей, что свидетельствует об уверенности в перспективах рынка.

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Эксперты прогнозируют многократный рост отрасли в ближайшее десятилетие, учитывая значительный потенциал перевода домашних животных с «еды со стола» на профессиональные рационы.

Особое внимание уделяется развитию производства специализированных кормов, которые ранее полностью импортировались. Этот сегмент представляет особую важность для животных с проблемами здоровья и требует серьезных инвестиций в исследования и разработки.

Российская отрасль кормов для домашних животных прошла длинный путь развития, достигнув полной независимости от импорта. Дальнейший рост будет зависеть от способности производителей осваивать новые ниши, повышать качество продукции и удовлетворять растущие потребности владельцев домашних животных.