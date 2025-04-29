Накануне летнего сезона 2025 года российская туристическая отрасль демонстрирует активную динамику. При ожидаемых 48,4 млн поездок с мая по сентябрь (на 3,6 млн больше прошлогоднего показателя) и масштабном развитии инфраструктуры рынок сталкивается с резким ростом цен на размещение.

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Средняя стоимость отельных номеров на майские праздники выросла на 19%, достигнув 6,3–9 тыс. руб. за ночь. Наиболее значительный скачок цен зафиксирован в Калининградской области (30–40%), тогда как в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге подорожание составило 15девяти20%. Особенно заметен рост спроса (+35%) на пятизвездочные отели, хотя их доля в общем объеме бронирований остается на уровне 3%.

Набирают популярность Крым и Дагестан — спрос увеличился в 1,5 и 2,5 раза соответственно. Параллельно наметилась тенденция к отдыху в малых городах: Рыбинск (+72% бронирований), Переславль-Залесский (+50%), Углич (+48%). Однако Анапа переживает спад из-за последствий экологического инцидента, что привело к снижению спроса на 9% на весь Краснодарский край.

Правительство активно инвестирует в отрасль через продленный до 2030 года нацпроект «Туризм и гостеприимство». Уже одобрено 240 проектов на сумму свыше 1 трлн руб., включая строительство горнолыжного курорта «Мамисон» в Северной Осетии (43 км трасс к 2030 году), создание туристического кластера на Чукотке с открытием в ноябре, развитие проекта «Завидово» в Тверской области и реализацию программы «Пять морей и озеро Байкал» (11 курортов в девяти регионах).

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Для пострадавшего от разлива мазута анапского региона введены налоговые каникулы, которые затронут более 1,2 тыс. предприятий. Особое внимание уделяется развитию отечественного туристического оборудования — к 2030 году планируется выпуск 450 российских канатных дорог.

Несмотря на рост цен и усиление конкуренции с зарубежными направлениями (доля внутреннего туризма снизилась с 70% до 67%), эксперты прогнозируют рекордный сезон. Этому способствует как развитие инфраструктуры, так и изменение потребительских привычек. Так, отмечается рост спроса на 61% на совмещение деловых поездок с отдыхом и раннее планирование путешествий.