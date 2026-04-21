Росавиация отозвала рекомендации приостановить продажу билетов на рейсы в Объединенные Арабские Эмираты и из них, а также разрешила транзитные перелеты через воздушное пространство Ирана. Об этом сообщили в Минтрансе.

Как уточнили в ведомстве, рейсы в иранские аэропорты и над территорией страны будут выполняться с учетом рекомендаций местных авиавластей. Минтранс и Росавиация продолжат мониторить ситуацию и при необходимости корректировать маршруты.

Член правления Российского союза туриндустрии (РСТ), гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян в разговоре с «Инком» назвал снятие ограничений логичным шагом. По его словам, ключевые региональные хабы постепенно восстанавливают работу, а сигналы Ирана о частичном открытии воздушного пространства для гражданской авиации говорят о готовности сторон обеспечивать безопасность транзитных перелетов.

«Для российского туристического рынка это принципиально значимое решение: направление Ближнего Востока традиционно является одним из ключевых транзитных узлов для выездного туризма. Возвращение стабильных маршрутов через регион и работа хабов существенно расширяют возможности перевозчиков и повышают доступность зарубежных поездок», — заявил он.

При этом эксперт призвал дождаться окончательных решений Минэкономразвития и МИД России, чтобы синхронизировать транспортные и туристические меры.

В пресс-службе сервиса бронирования Level. Travel рассказали «Инку», что использование иранского воздушного пространства теоретически сокращает время перелета из России в ОАЭ, Индию, Таиланд, Индонезию (Бали) и Шри-Ланку. Однако прежде чем возобновлять продажи туров в ОАЭ, рынку нужно дождаться прямых рекомендаций Минэкономразвития.

До введения ограничений Эмираты входили в топ-5 направлений на майские праздники: в прошлом году на страну приходилось около 10% всех туров на платформе. В этом году структура спроса изменилась. Лидирует Турция (43%), следом идет Египет, чья доля выросла до 24% на фоне ограничений. Замыкают пятерку Россия и Таиланд (по 7%), Вьетнам (6%) и Китай (5%).

«Из-за остановки полетов в ОАЭ всем участникам рынка организованного туризма пришлось перестроиться на новую реальность и помогать в этом клиентам», — пояснили в компании.

Сейчас опасения туристов, по наблюдениям сервиса, преобладают. Вместо рейсов с пересадками путешественники выбирают прямые перелеты, вместо дальних направлений — более близкие и понятные. Традиционные пляжи Турции и Египта остаются в приоритете.

Даже если туры в ОАЭ вновь станут доступны, туристы будут сначала присматриваться к ситуации на Ближнем Востоке, считают в Level. Travel. Уже заметен устойчивый рост запросов на курорты Китая (особенно остров Хайнань) и Вьетнама (Нячанг, Дананг, Фукуок). В ближайшие недели этот тренд, вероятно, сохранится.

Ограничения на полеты в ОАЭ ввели в конце февраля 2026 года на фоне обострения конфликта между США, Израилем и Ираном. Тогда авиакомпании совершили несколько вывозных рейсов из Дубая и Абу-Даби, после чего полностью остановили полеты.

