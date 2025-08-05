Сколковский институт науки и технологий («Сколтех») начал работу над сетями связи нового поколения — 5G и 6G. Минцифры России подтвердило выделение в рамках государственной программы развития телекоммуникаций.

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В течение трех лет научная команда «Сколтеха» будет работать над созданием ключевых решений для сетей 5G Advanced с расширенными возможностями и формировать технологический задел для перехода к 6G. Проект возглавляет ректор института, академик РАН Александр Кулешов, имеющий значительный опыт в реализации подобных инициатив.

Он отметил, что институт уже доказал свою способность создавать конкурентоценные телекоммуникационные решения. Академик напомнил, что разработанные «Сколтехом» базовые станции 5G работают в 37 регионах страны, а теперь перед коллективом стоит задача следующего уровня — создание технологий для сетей будущего.

Профессор Алексей Фролов, руководитель Центра беспроводной связи «Сколтеха», подчеркнул, что сети 6G потребуют принципиально новых подходов. По его словам, исследователям предстоит решить сложнейшие задачи, включая достижение скорости передачи данных до 1 Тбит/с, что в 100 раз быстрее современных сетей 5G.

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К проекту привлечены ведущие технические вузы страны и научные центры, включая МФТИ, НИУ ВШЭ и МИФИ — такое объединение компетенций позволит создать полноценную экосистему для развития отечественных телекоммуникационных технологий.

Результаты работы ученых должны лечь в основу нового поколения российского телекоммуникационного оборудования, которое начнет внедряться к 2030 году.