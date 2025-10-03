Россия значительно отстала от сопредельных государств в развитии рынка цифровых финансовых активов (ЦФА), несмотря на принятие профильного закона одной из первых, заявил председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов на форуме АКРА «Цифровые финансы: новая экономическая реальность», передают «Ведомости». Белоруссия, Киргизия и Узбекистан сегодня опережают страну в этой сфере, а российские граждане активнее используют инфраструктуру этих государств, отметил эксперт.
Ключевая проблема заключается в подходе к регулированию. Швецов напомнил о принципе диалектики «от количества к качеству»: рыночные силы сначала накапливают опыт, из которого затем формируются качественные подходы. «Мы же сразу пытаемся без количества найти качество, потому что регулятор лучше знает, как надо, и мы не готовы дать рынку поэкспериментировать», — констатировал он. По мнению спикера, на цифровом рынке важно регулировать опыт, «чтобы убрать негатив», а не будущее.
Швецов отметил разрушение изначальной парадигмы закона о ЦФА, принятого 31 июля 2020 года. Концепция предполагала существование платформ с блокчейном и операторов обмена, объединяющих эти платформы. Однако регулятор позволил операторам информационных систем не подключать операторов обмена по своему усмотрению. Результатом стал фрагментированный рынок, живущий в замкнутой конкуренции.
Платформы построили собственные блокчейны вместо использования открытого программного обеспечения. «В результате мы имеем некий зоопарк, то же самое, как если бы каждый отрезок железной дороги принадлежал разной компании и все решили разную ширину рельсов взять», — пояснил Швецов. Он привел пример Гонконга и ОАЭ, где сегодня используются open source решения для блокчейна, автоматически обеспечивающие совместимость токенов.
Председатель комиссии по ЦФА Торгово-промышленной палаты России Олег Ушаков согласился с оценкой ситуации. Регулирование изначально установило очень жесткие и нелогичные рамки, отметил эксперт. Фактически в стране работают только долговые ЦФА, другие инструменты на блокчейне не выпускаются. Отсутствие функциональной совместимости платформ дополнительно фрагментирует рынок, а вопрос легального приобретения криптовалюты в отечественной инфраструктуре до сих пор не решен.
Руководитель целевой группы BRICS Payments & Fintech Делового совета БРИКС Андрей Михайлишин указал на два недостатка российского закона. Первый — предположение о создании неограниченного числа несвязанных платформ по выпуску активов. Второй — полное отрицание публичных блокчейнов, эмиссия в которых дает международную интероперабельность. У других стран есть шлюзы с открытым блокчейном, констатировал эксперт.
В это время рынок цифровых активов Казахстана демонстрирует положительную динамику. Объем «белого» казахстанского рынка цифровых финансовых активов на горизонте 2025–2026 годов может составить более $2 млрд в год, а к концу 2025 года число легальных пользователей криптобирж достигнет 650 тыс. человек. Казахстан проходит масштабную реформу регулирования цифровых активов. Национальный банк приступил к комплексному регулированию крипторынка, подготовив поправки в законодательство, которые формируют правовую основу оборота цифровых активов.