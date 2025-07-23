Россия выдвинула инициативу создания в ООН специальной должности по защите интересов малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ Борис Титов после переговоров с заместителем генерального секретаря ООН Ли Цзюньхуа в Нью-Йорке.

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С учетом текущих финансовых ограничений ООН российская сторона предложила ввести должность специального посланника генерального секретаря по вопросам МСП на безвозмездной основе. По словам Титова, это позволит усилить защиту прав предпринимателей в международном масштабе без дополнительной нагрузки на бюджет организации.

В ходе встречи российский представитель подчеркнул готовность страны делиться своими цифровыми решениями для бизнеса. В частности, речь шла о платформе МСП России и интеграции с сервисами «Госуслуг», которые предоставляют предпринимателям комплексные решения — от регистрации компании до налогового администрирования и банковского обслуживания.

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Отдельное внимание было уделено вопросам включения малого и среднего бизнеса в мировые экономические процессы. Российская сторона рассматривает итоги Севильской конференции по финансированию развития как основу для создания эффективных механизмов поддержки экспортной деятельности МСП.

Титов отметил важность комплексной государственной поддержки малого бизнеса, включая финансовые инструменты, налоговые стимулы и программы субсидирования. Особое внимание уделяется перезапуску российской программы поддержки МСП на фондовом рынке, которая ранее доказала свою эффективность в привлечении долевого финансирования для предпринимателей.