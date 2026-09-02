С 2023 по 2025 год число продавцов в России сократилось на 519 тыс. человек, или на 9,1%, и составило 5,16 млн. За тот же период общее число занятых выросло на 1,1%, до 74,45 млн человек. Доля продавцов среди работающих в результате снизилась с 7,5–7,7% в 2017−2023 годах до 6,9%, следует из расчетов Т-Ж на основе данных Росстата.

Unsplash

Несмотря на сокращение, продавцы и кассиры остаются второй по численности профессиональной группой в стране. В 2025 году их опережали только водители, которых насчитывалось 6,69 млн человек. На женщин приходится 83,2% работников этой профессиональной группы.

Сокращение числа продавцов ретейлеры объясняют сразу двумя факторами — дефицитом кадров и автоматизацией. Компании устанавливают кассы самообслуживания, снимают с сотрудников часть рутинных операций и за счет этого повышают производительность труда.

Параллельно меняется и структура вакансий. На продавцов и кассиров по-прежнему приходится 65% предложений о работе в торговле, хотя годом ранее их доля составляла 68%. Доля вакансий администраторов магазинов выросла с 8% до 11%, а мерчандайзеров — с 7% до 9%, сообщил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов.

Одновременно перераспределяются и функции внутри магазинов. Кассиры могут переходить к обслуживанию зон самообслуживания или становиться администраторами торгового зала. Рост онлайн-продаж увеличивает спрос на сборщиков заказов, курьеров и сотрудников дарксторов. В дальнейшем ретейлу понадобится больше специалистов по обслуживанию автоматизированных касс и роботизированных складских систем.

Читайте также Как не запутаться в собственных поставщиках: 5 правил автоматизации закупок

На численность продавцов влияет и сокращение количества торговых точек, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, в 2025 году эта тенденция усилилась. Часть небольших магазинов могла закрыться после снижения порога для уплаты НДС при УСН, поскольку их бизнес стал менее рентабельным.

Одновременно ретейлеры продолжают заменять обычные кассы автоматизированными. По оценке Бурмистрова, более 70 тыс. из примерно 140 тыс. действующих касс X5 уже приходится на кассы самообслуживания. Сети переводят в этот формат и другие операции. Например, готовую еду все чаще продают уже упакованной, без отдельного прилавка.

Одновременно сотрудники магазинов становятся универсальнее и берут на себя сразу несколько функций. При этом в ретейле появляются и новые рабочие места. Развитие собственных пекарен, например, увеличивает спрос на профильных специалистов. По оценке Бурмистрова, у крупнейших торговых сетей уже работает около 30 тыс. таких пекарен.

В ближайшие годы число продавцов и кассиров может продолжить снижаться, считает Бурмистров. Занятость в ретейле при этом будет перераспределяться в пользу логистики, обработки онлайн-заказов, обслуживания автоматизированных касс и другой технологической инфраструктуры.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.