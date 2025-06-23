Система маркировки «Честный знак» за пять лет принесла отечественному бюджету 1,2 трлн руб. и заблокировала продажу на кассах 1,2 млрд некачественных товаров, сообщил в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

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Министр отметил, что система цифровой маркировки «Честный знак» является самым эффективным инструментом для борьбы с теневым рынком. Она отслеживает 31 товарную категорию от производства до потребителя. Еще по 16 категориям проводится эксперимент, а в дальнейшем правительство планирует расширить систему.

Алиханов добавил, что мобильное приложение «Честный знак» используют 28 млн человек, проверивших 300 млн товаров и выявивших 240 тыс. нарушений.

По данным ФНС, за пять лет маркировка принесла 1,2 трлн руб. в виде налоговых и других поступлений, включая 627 млрд руб. от табака, 148 млрд руб. от молочной продукции и 143 млрд руб. от легкой промышленности.

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Легальный бизнес заработал 687 млрд руб. за счет повышения доли на рынке и увеличив рентабельность продаж, например, в табачной отрасли — на 17,9%. По данным НИИ Минфина, доля маркировки в себестоимости не превышает 1%, уточнил министр.

С апреля 2024 года в России действует разрешительный режим, который через специальный QR-код проверяет качество товара. Если продукт некачественный, система не даст покупателю приобрести его.

По словам министра, разрешительный режим на кассах заблокировал продажу 1,2 млрд некачественных товаров, включая 311 млн табачных изделий и 243 млн молочных продуктов. Система позволяет за час остановить оборот опасной продукции. Алиханов привел в пример случаи блокировки 6 млн БАДов и 2,5 млн бутылок воды.

Кроме того, были закрыты 56 нелегальных табачных фабрик, а 550 производителей воды и импортеры БАДов вышли из тени.

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Алиханов сообщил об эксперименте по выявлению псевдороссийских брендов: 92% проверенных производителей обуви и легкой промышленности оказались фиктивными. Разработан механизм блокировки их продукции. Для маркетплейсов готовится закон, обязывающий проверять регистрацию товаров, а крупные платформы уже сотрудничают с «Честным знаком».