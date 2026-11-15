Российская компания «МТ-ЛАБ» 14 ноября вывела на орбиту коммерческий спутник дистанционного зондирования Земли «КОЭН», который способен получать снимки поверхности с разрешением 0,5 метра на пиксель. Аппарат запустили с космодрома Восточный на ракете «Союз-2.1б». После выхода на орбиту спутник начал передавать телеметрические сигналы в штатном режиме. По заявлению разработчика, «КОЭН» стал первым российским гражданским спутником с такими характеристиками съемки.

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Аппарат предназначен для работы на низкой околоземной орбите высотой около 520 км. Согласно характеристикам «МТ-ЛАБ», его расчетная производительность достигает 15 млн кв. км съемки в год. Разрешение 50 см позволяет получать изображения, на которых можно различать небольшие объекты инфраструктуры и изменения земной поверхности. Такие данные востребованы в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности и экологическом мониторинге.

Компания планирует использовать спутниковые снимки совместно с ИИ-моделями. В строительстве они помогут контролировать ход работ и выявлять отклонения от проектных планов. Аграрные предприятия смогут оценивать состояние посевов, отслеживать изменения растительности и прогнозировать урожайность.

Для государственных ведомств спутниковый мониторинг представляет интерес при контроле землепользования, наблюдении за лесами и выявлении экологических нарушений.

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Передача телеметрии подтверждает, что после запуска наземные службы установили связь с аппаратом и получают сведения о работе его систем. Однако это еще не означает начала полноценной коммерческой эксплуатации.

Для оценки качества данных необходимы первые снимки, проверка съемочной аппаратуры и калибровка оборудования. Пока «МТ-ЛАБ» сообщила об успешном выводе спутника на орбиту и штатной передаче сигналов, но не представила результаты съемки.

«КОЭН» стал одним из двух основных аппаратов первого субсидируемого запуска частных спутников в рамках национального проекта «Космос». Вместе с ним на орбиту отправился «Киноспутник» группы компаний «Спутникс», который рассчитан на съемку поверхности с разрешением 0,8 метра.

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Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на «Главкосмос», ракета также доставила 12 малых космических аппаратов в качестве попутной нагрузки. Старт состоялся в 04:16 по московскому времени, а оба основных спутника впоследствии приняли на управление наземные центры.

Разработка «КОЭН» финансировалась за счет собственных инвестиций «МТ-ЛАБ» и грантовой поддержки Фонда НТИ. Часть расходов на запуск покрыл «Роскосмос». По словам главы госкорпорации Дмитрия Баканова, это первый случай субсидирования запуска частных спутников по национальному проекту «Космос». Такая схема позволяет снизить первоначальные затраты компаний на вывод аппаратов и облегчить выход частного бизнеса на рынок космических услуг.

Коммерческая ценность высокодетальной съемки зависит от нескольких факторов. Помимо пространственного разрешения, заказчикам важны частота обновления снимков, точность географической привязки и возможность получать изображения при подходящих погодных условиях.

Один оптический спутник не может непрерывно наблюдать за выбранным участком, а облачность ограничивает доступность данных. Поэтому развитие подобных сервисов обычно требует нескольких аппаратов и наземной инфраструктуры для обработки информации. «МТ-ЛАБ» рассчитывает работать как оператор полного цикла: от получения снимков до предоставления результатов анализа заказчикам.

Запуск «КОЭН» создает техническую основу для такого бизнеса, но его экономические перспективы будут зависеть от качества снимков, скорости обработки данных и спроса со стороны предприятий.

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