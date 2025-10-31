С 13 декабря 2025 года между Россией и Иорданией начинает действовать безвизовый режим. Соответствующее соглашение, подписанное в августе, официально вступает в силу, сообщает МИД России.

Freepik

Граждане обеих стран смогут посещать друг друга без виз на срок до 30 дней в рамках одной поездки. Новые правила распространяются на туризм и частные визиты — для работы, учебы или ведения бизнеса виза по-прежнему потребуется.

Общее время пребывания без виз ограничено 90 днями в течение календарного года. Это означает возможность совершить несколько поездок при условии, что их общая продолжительность не превысит трех месяцев.

Ранее, в декабре 2024 года, для граждан Иордании уже был введен упрощенный порядок посещения России по электронным визам. Страна вошла в список 64 государств с таким режимом.

В Минэкономразвития сообщали, что работа над отменой виз с Иорданией велась в течение 2025 года. Также ведутся переговоры о безвизовом режиме с Бахрейном, а с Саудовской Аравией и Малайзией такая возможность изучается. По оценкам экспертов, это может увеличить турпоток в 2−3 раза.

28 октября Россия подписала соглашение о безвизовом режиме с Мьянмой. Ранее, после 30-летнего перерыва, страны возобновили авиарейсы по маршруту Янгон-Мандалай-Новосибирск, но в 2025 году полеты вновь приостановили из-за землетрясения.