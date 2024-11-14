Госдума приняла закон, согласно которому Центробанк сможет ограничивать банки в выдаче высокорискованных ипотечных кредитов. Это позволит снизить закредитованность граждан и предотвратить накопление рисков кредитными организациями и МФО, говорится в пояснительной записке.

Законопроект вносит поправки в ст. 45.6 закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», расширяя перечень кредитов, на которые могут быть установлены ограничения по выдаче, добавляя в их число ипотеку.

К высокорискованным кредитам относятся займы с очень длинным сроком погашения или выданные заемщикам с высокой долговой нагрузкой. В случае вступления закона в силу с апреля следующего года на выдачу таких кредитов будет действовать определенный лимит.

Банк России 21 декабря 2022 года установил лимиты на предоставление потребительских кредитов заемщикам с показателем долговой нагрузки более 80% и сроком кредитования 5 лет. Далее ограничения устанавливались ежеквартально с учетом динамики долговой нагрузки населения.

В настоящее время риски в ипотечном кредитовании выросли. В случае, если заемщику потребуется продать на вторичном рынке купленное в ипотеку строящееся жилье, полученных средств может оказаться недостаточно для исполнения обязательств по кредиту. Это несет риски как для заемщика, так и для кредитора.

Как сообщалось ранее, в начале ноября 2024 года средняя базовая ставка по ипотеке на новостройки вновь выросла. По данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), сейчас она составляет 25,45%. Несмотря на это, в некоторых банках ставки могут быть вдвое выше. Максимальный уровень уже достиг 43%.