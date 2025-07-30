Россияне в этом году стали массово использовать технологии искусственного интеллекта в повседневной жизни, выяснили аналитики телеком-оператора Yota и магазина мобильных приложений для Android RuStore. Особенно заметен рост популярности ИИ-компаньонов — за год число их пользователей удвоилось, а объем потребляемого трафика увеличился вчетверо. Подробности — в распоряжении «Инка».

Фото: внешняя пресс-служба Yota

Современные ИИ-компаньоны сильно продвинулись: из простых чат-ботов они превратились в системы, которые умеют поддержать человека и помочь пережить трудные моменты.

Особенно быстро растут сервисы на принципах когнитивно‑поведенческой терапии: за последние шесть месяцев их аудитория почти увеличилась в пять раз, а средняя сессия общения длится около 20 минут.

Для повседневных разговоров россияне чаще выбирают Character.ai, Talkie и Replika. У этих платформ среднее время использования — 36 минут в месяц, а общий трафик за тот же период вырос в пять раз.

Самые активные пользователи — люди 36–45 лет (43% аудитории). Женщины пользуются такими сервисами чаще мужчин: на них приходится 57% пользователей и 62% всего времени общения с ИИ.

Дольше всего с искусственным разумом общаются жители Красноярска — по 34 минуты в месяц, за ним следуют Хабаровск, Махачкала, Барнаул и Новокузнецк с результатом около 33 минут.

Интерес к нейросетям, которые могут создавать картинки, растет вместе с популярностью ИИ-компаньонов. По данным RuStore, каждый второй россиянин уже пробовал делать изображения с помощью ИИ, а каждый восьмой собирается попробовать в ближайшее время.

Большинство людей используют генеративный ИИ просто ради удовольствия — так ответили 72% опрошенных. Для работы или самопрезентации нейросети применяют 18% пользователей, а для создания аватарок — только 2%.

По стилю чаще всего выбирают реалистичные картинки — их предпочитают 48% пользователей. Также популярны киберпанк и фэнтези (16%), арт-портреты (10%) и забавные изображения (12%).

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Сервисы с нейросетями начинают приносить доход — почти половина пользователей (45%) готовы платить за создание контента, а 5% уже делают это регулярно.

По словам директора по продукту RuStore Олега Афанасьева, люди чаще всего покупают функции, которые снимают ограничения на генерацию картинок или дают доступ к уникальным стилям.

Всё это показывает, что ИИ-технологии становятся обычной частью жизни — помогают справляться с эмоциями и создавать что-то новое. Эти направления быстро развиваются и меняют привычки пользователей самых разных возрастов и интересов.

RuStore привел данные опроса за июлю 2025 года среди 11 тыс. пользователей портала Hi-Tech Mail.