За последний год среднее количество телефонных звонков на одного пользователя уменьшилось на 12%. При этом объем передаваемых мобильных данных увеличился на 15%. Такие данные получила Yota, проведя исследование на основе анонимной статистики абонентов. Подробности — в распоряжении редакции «Инк».

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Наиболее выражена эта тенденция среди молодежи, хотя и старшее поколение стало активнее осваивать современные способы связи. Среди пользователей 14−24 лет продолжительность голосовых вызовов сократилась на 17%, тогда как интернет-трафик вырос на 11%.

Аналогичная картина наблюдается у возрастной группы 25−35 лет — звонки стали короче на 13%, а использование мобильного интернета увеличилось на 14%.

Пользователи старше 56 лет продемонстрировали самый значительный рост интернет-активности — на 21%, одновременно сократив продолжительность обычных звонков на 12%.

В то же время люди среднего возраста меняют привычки более постепенно. Так, абоненты 36−45 лет стали звонить на 7% реже, но увеличили интернет-трафик на 16%. Среди тех, кому 46−55 лет, продолжительность звонков уменьшилась на 8%, а использование мобильного интернета возросло на 20%.

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Исследование выявило гендерные различия в предпочтениях: на мужчин приходится 58% всех голосовых вызовов, тогда как женщины совершают лишь 42% звонков.

В мессенджерах пользователи всех возрастов отдают предпочтение видеозвонкам перед обычными аудиовызовами. Лидером среди платформ для общения стал WhatsApp, второе место занимает Telegram, а третье — FaceTime, доступный пользователям продукции Apple.

Аналитики также составили рейтинг регионов, жители которых по-прежнему активно пользуются традиционной телефонной связью. Первое место занял Забайкальский край, где абоненты чаще совершают обычные звонки, а не используют мессенджеры. В пятерку лидеров также вошли Республика Тыва, Новгородская, Кировская и Мурманская области.